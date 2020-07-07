У президента Бразилии Жаира Болсонару во вторник, 7 июля, подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает издание The New York Times.

Болсонару был вынужден сделать тест на коронавирус уже в четвертый раз за последние месяцы после того, как у него поднялась температура.

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Президент Бразилии признался, что хорошо себя чувствует, а симптомы протекают в легкой форме. По его словам, здоровье ухудшилось в воскресенье.

Добавим, что Болсонару неоднократно отрицал серьезность пандемии, выступал против мер по предотвращению ее распространения и поощрял массовые митинги своих сторонников.

Однажды он назвал коронавирус "легкой простудой". За это президента критиковали не только в Бразилии, но и в других странах.

Бразилия находится на втором месте в мире по количеству подтвержденных случаев COVID-19. В стране зафиксировано 1 623 284 зараженных, 65 487 человек умерли.