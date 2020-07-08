Бразильская Ассоциация прессы планирует подать в суд на президента страны Жаира Болсонару за то, что он во время брифинга, где объявил о положительном тесте на коронавирус, снял маску и не придерживался социальной дистанции.

Об этом говорится в официальном заявлении организации ABI. Отмечается, что Болсонару таким образом подверг журналистов риску заразиться коронавирусной инфекцией.

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Несмотря на то, что президент Жаир Болсонару знал о заражении COVID-19, он продолжал действовать преступным образом и подвергать риску жизни других людей,

– сообщается в источнике.



Жаир Болсонару / Фото: Getty Images

Кроме того, президент не придерживался рекомендуемого врачами режима изоляции, пригласив журналистов на брифинг. Как известно, Болсонару часто отрицал серьезность пандемии, выступал против мер по предотвращению ее распространения и поощрял массовые митинги своих сторонников.

По оценке ассоциации, президент Бразилии нарушил две статьи Уголовного кодекса страны, наказание по которым предусматривает штраф или лишение свободы на срок до четырех лет. Иск подадут в Верховный суд Бразилии.