В Книзі приказок Соломонових йдеться: "Як лосьйони й пахощі дарують чуттєву насолоду, так мила дружба освіжає душу". Тепер вчені довели, що друзі – це справді бальзам, і регулярне спілкування з ними навіть допомогти продовжити життя.

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Дружба продовжує життя

Експерти виявили, що для людей віком понад 80 років щоденне спілкування більш ніж удвічі знижує ризик смерті. У той час як кожен п'ятий з одиноких людей похилого віку помер протягом п'ятирічного спостереження, за цей час помер лише один з 14 осіб, які ведуть активне соціальне життя.

Навіть люди, які спілкувалися лише час від часу, зменшили свій ризик смерті протягом п’яти років до одного з 11, а ті, хто спілкувався раз на тиждень, знизили ризик до одного з 13. Команда вчених виявила "відповідь на дозу": чим більше частота спілкування, тим більша ймовірність прожити довше.

Зв'язок зберігся, навіть якщо врахувати інші фактори, такі як здоров'я та багатство, які могли перешкодити людям виходити на вулицю.

Чому дружба так діє

Науковці не впевнені, чому спілкування може подовжити життя, але припустили, що наявність великої кількості друзів може стимулювати здоровішу поведінку, підвищувати фізичну активність і допомагати знижувати стрес.

Експерти звертають увагу, що участь у громадському житті значно знижується з часом у літніх людей, і необхідно зробити більше, щоб допомогти їм вести здорове соціальне життя.