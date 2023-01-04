Відомо, що в різних людей старість протікає по-різному: хтось довгий час зберігає молодший вигляд, а хтось стрімко старіє. Поки одні доживають свій вік без серйозних проблем зі здоров'ям, інші страждають від вікових захворювань.

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Оскільки у багатьох країнах середній вік населення зростає, завдання дослідників – знайти та розробити способи забезпечення людям комфортного старіння. Це дозволить їм на довгі роки зберегти здоров'я та трудову активність.

Нове дослідження старіння

Раніше вчені вже з'ясували, що обмеження мишей у воді скорочує їм життя приблизно на пів року, що можна порівняти з 15 роками людського життя. Наразі дослідники з Національних інститутів охорони здоров'я (США) перевірили гіпотезу, згідно з якою оптимальна кількість води в раціоні людей середнього віку може уповільнити процес старіння.

Для цього вони скористалися даними, зібраними в рамках іншого дослідження, яке пов'язувало нестачу води з ризиком серцевої недостатності. Вибірка включала 15 752 особи віком від 45 до 66 років, за якими вели медичне спостереження протягом 25 років. Щоб визначити, скільки води випиває людина, вчені аналізували вміст натрію у сироватці їхньої крові. Для оцінки відносної швидкості старіння розраховували біологічний вік та оцінювали ризики хронічних захворювань та передчасної смерті.

Вода робить старіння здоровішим

Виявилося, що у людей, які вживали недостатньо води в середньому віці, на 40% підвищувався ризик розвитку хронічних захворювань у літньому віці. Згідно з висновками вчених, люди з показником сироваткового натрію понад 142 мілімолі на літр перебувають у групі ризику багатьох захворювань, таких як серцева недостатність, інсульт, діабет та деменція.