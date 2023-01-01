Медики провели посмертний розтин людей, які перенесли важку форму коронавірусної інфекції. Дослідження показало, що експресія генів у тканинах мозку пацієнтів різного віку, які померли від COVID-19, схожий на роботу генів у неінфікованих людей віком 71 року та старше.

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Нове дослідження впливу коронавірусу

Вчені використали секвенування РНК для вимірювання рівнів експресії різних генів у зразках тканин. Дослідники оцінили зміни профілів експресії генів у мозку пацієнтів із COVID-19 та порівняли їх зі змінами, які спостерігалися у неінфікованих людей.

Ми спостерігали значний зв'язок клітинної відповіді на пошкодження ДНК, мітохондріальної функції, регуляції реакції на стрес та окислювальний стрес, білків везикулярного транспорту, гомеостазу кальцію та шляхів передачі сигналів/секреції інсуліну, раніше пов'язаних із процесами старіння та старінням мозку,

– зазначили автори дослідження.

Коронавірус призводить до старіння мозку

Результати аналізу показали, що гени, які зазвичай активізувалися при старінні, наприклад, ті, що пов'язані з роботою імунної системи, також "вмикалися" при тяжкому перебігу COVID-19. І навпаки, ті ділянки ДНК, активність яких знижується з віком, наприклад, пов'язані із синаптичною активністю, пізнанням та пам'яттю, також починали гірше працювати після інфекції.

Багато пацієнтів, які перенесли коронавірусну інфекцію, повідомляють про наявність неврологічних симптомів навіть після одужання. Наприклад, вони скаржилися на "туман у голові", погіршення пам'яті та проблеми з концентрацією. Результати нового дослідження розкривають можливі причини змін та відкривають шлях для пошуку лікування.

Раніше вчені помітили, що люди, які були інфіковані коронавірусом, мають підвищений ризик розвитку ряду неврологічних захворювань у перший рік після зараження.