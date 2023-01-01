Медики провели посмертное вскрытие людей, перенесших тяжелую форму коронавирусной инфекции. Исследование показало, что экспрессия генов в тканях мозга пациентов всех возрастов, умерших от COVID-19, похожа на работу генов у неинфицированных людей в возрасте 71 года и старше.

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Новое исследование влияния коронавируса

Ученые использовали секвенирование РНК для измерения уровней экспрессии разных генов в образцах тканей. Исследователи оценили изменения профилей экспрессии генов в мозге пациентов с COVID-19 и сравнили их с изменениями, которые наблюдались у неинфицированных людей.

Мы наблюдали значительную связь клеточного ответа на повреждение ДНК, митохондриальной функции, регуляцию реакции на стресс и окислительный стресс, белков везикулярного транспорта, гомеостаза кальция и путей передачи сигналов/секреции инсулина, ранее связанных с процессами старения и старением мозга,

– отметили авторы исследования.

Коронавирус приводит к старению мозга

Результаты анализа показали, что гены, обычно активизировавшиеся при старении, например, связанные с работой иммунной системы, также "включались" при тяжелом течении COVID-19. И наоборот, те участки ДНК, активность которых снижается с возрастом, например связанные с синаптической активностью, познанием и памятью, также начинали хуже работать после инфекции.

Многие пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, сообщают о наличии неврологических симптомов даже после выздоровления. К примеру, они жаловались на "туман в голове", ухудшение памяти и проблемы с концентрацией. Результаты нового исследования раскрывают возможные причины изменений и открывают путь поиска лечения.

Ранее ученые заметили, что люди, инфицированные коронавирусом, имеют повышенный риск развития ряда неврологических заболеваний в первый год после инфицирования.