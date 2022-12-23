Открытие также объясняет другие возможные причины других длительных симптомов COVID-19, включая общую усталость, одышку и когнитивные нарушения, которые могут быть вызваны подобными биологическими механизмами.

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Новое исследование потери обоняния после коронавируса

В исследовании учении из Гарварда и Калифорнийского университета проанализировали образцы обонятельного эпителия, собранные из 24 биопсии, в том числе девяти пациентов, страдавших длительной потерей обоняния после COVID-19.

Ученые обнаружили большое количество Т-клеток, участвующих в воспалительном ответе в обонятельном эпителии, где расположены обонятельные нервные клетки. Этот уникальный процесс воспаления сохранялся, несмотря на отсутствие вируса SARS-CoV-2. Кроме того, количество обонятельных сенсорных нейронов было низким из-за повреждения деликатной ткани от продолжающегося воспаления.

Ученые отметили, что этот процесс похож на аутоиммунный, когда клетки иммунитета атакуют здоровые ткани. По их словам, изучение того, какие участки повреждены и какие типы клеток задействованы, является ключевым шагом в начале разработки методов лечения.

Какое это имеет значение

Мы надеемся, что модулирование аномального иммунного ответа или процессов восстановления в носу этих пациентов может помочь по крайней мере частично восстановить обоняние,

– отметили ученые.

По их словам, результаты этого исследования могут также стать источником дополнительных исследований относительно других симптомов длительного COVID-19, которые могут испытывать подобные воспалительные процессы.