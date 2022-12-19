Авторы новой работы взяли из общественных баз данных США информацию о 267 847 только что вакцинированных и 267 847 людях, которые только переболели, сравнив обе сравниваемые группы по полу, возрасту, этническим и другим особенностям.

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Затем они отслеживали, насколько часто и те, и другие болели COVID-19, нуждались в госпитализации и умирали от всех причин в течение полугода после болезни или прививки.

Повторные заражения

Результаты работы оказались неожиданными. За полгода наблюдений полмиллиона человек среди переболевших, но не привитых повторно заболели 2,9%. Среди вакцинированных больных было 6,7%. Выходит, иммунитет переболевшего защищает от повторного заражения в два раза лучше, чем вакцинация доступными в США препаратами.

Госпитализация

А вот с госпитализациями и смертями картина сложилась прямо противоположная. Если среди переболевших госпитализировали 1,9%, то среди привитых — только 1,2%. Выходит, защита от госпитализации у вакцинированных оказалась в полтора раза лучше, чем у переболевших.

Смертность

Умерших среди переболевших было 0,51%, а среди привитых – только 0,32%. Вновь защита от смерти оказалась в полтора раза выше.

Дети

Кроме того, исследователи нечаянно обнаружили, что чаще всего повторно болеют COVID-19 дети. За полгода 8,1% среди вакцинированных и 5,2% переболевших заразились повторно, что значительно больше, чем в популяции в целом. 0,3% вакцинированных детей и 0,6% переболевших были госпитализированы за период наблюдений.

Поскольку дети редко умирают от коронавируса, набрать статистически значимую выборку по их смертности не удалось (смерти были, но не в нужных для получения надежной выборки объемах).