Китайская команда обнаружила новый коронавирус летучих мышей, который несет риск передачи от животного к человеку, поскольку он использует тот же человеческий рецептор, что и вирус, который вызывает Covid-19, передает 24 Канал со ссылкой на South China Morning Post.

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Что известно о новой угрозе

Исследование возглавила Ши Чженли - ведущий вирусолог, известная как "женщина-летучая мышь" из-за ее основательных исследований коронавирусов у летучих мышей, в Гуанчжоуской лаборатории вместе с учеными из Гуанчжоуской академии наук, Уханьского университета и Уханьского института вирусологии.

Ши наиболее известна своей работой в Уханьском институте, который стал эпицентром споров о происхождении COVID-19, одна из теорий заключается в том, что он мог произойти из-за утечки из лаборатории в городе.

Хотя до сих пор нет единого мнения о происхождении вируса, некоторые исследования указывают на то, что он возник у летучих мышей и передался человеку через промежуточного животного хозяина. Ши отрицает, что институт несет ответственность за вспышку.

Последнее открытие – новая линия коронавируса HKU5, впервые обнаружена в японской ласточкиной летучей мыши в Гонконге.

Новый вирус относится к подроду мербековирусов, к которому также принадлежит вирус, вызывающий синдром респираторного дистресса на Ближнем Востоке (MERS).

Вирус способен связываться с человеческим ангиотензинпревращающим ферментом (ACE2), тем самым рецептором, что его использует вирус Sars-CoV-2, который вызывает COVID-19, для заражения клеток.

Между тем российские СМИ сообщают, что вирус добрался до страны-агрессора. В особой группе риска – дети. Симптомы у больных похожи: температура в районе 38 градусов, которая не спадает неделю, озноб, сильный кашель и одышка, как и бывает при метапневмовирусе человека. Такие же жалобы наблюдались у российских туристов, которые подхватили HMPV в начале января на курортах Китая и Индии.

Наличие метапневмовируса медики уже подтвердили в Свердловской области, Бурятии и Республике Алтай. По статистике, более половины заболевших – дети. В связи с этим школы и садики продолжают закрываться на карантин.