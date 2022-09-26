Какие осложнения в мозге вызывает коронавирус

Такие осложнения включают инсульты, когнитивные проблемы и проблемы с памятью, депрессию, тревогу и головные боли и мигрени, в соответствии с комплексным анализом федеральных данных о здоровье, проведенного исследователями Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе и системы здравоохранения Сент-Луис по делам ветеранов.

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Кроме того, в мозге после COVID-19 часто развиваются двигательные расстройства, от тремора и самопроизвольных сокращений мышц до эпилептических припадков, аномалий слуха и зрения, а также проблем с равновесием и координацией. Расстройства у таких людей возникали на 7% чаще по сравнению с теми, кто никогда не болел COVID-19.

Как происходило исследование

Ученые оценили 44 нарушения работы головного мозга и другие неврологические расстройства как среди не госпитализированных, так и среди госпитализированных пациентов, включая попавших в отделение интенсивной терапии. Результаты показывают разрушительные долговременные последствия COVID-19. Они являются неотъемлемой частью продолжительного COVID-19.

По подсчетам ученых COVID-19 вызвал уже более 40 миллионов новых случаев неврологических расстройств по всему миру.

Немногие люди в исследовании были вакцинированы против COVID-19, поскольку вакцины еще не были широко доступны в течение периода исследования, с марта 2020 года до начала января 2021 года.