Как болезнь, так и вакцинация против SARS-CoV-2 способствуют формированию иммунитета населения к вирусу – это важный фактор для принятия решения о том, когда и кому следует предлагать ревакцинацию. Несмотря на то, что иммунитет против возбудителя более длительный, чем антитела, простейшей стратегией для оценки популяционного иммунитета является проведение сероэпидемиологических исследований (т.е. количественное определение вирус-специфических антител в определенной группе населения).

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Новое исследование иммунитета к коронавирусу

В этом исследовании ученые провели второе измерение в популяционной когорте из Каталонии через шесть месяцев после начала кампании вакцинации, чтобы контролировать уровень и тип антител против пяти вирусных антигенов.

Они также использовали информацию из анкеты и медицинских записей для выявления потенциальных факторов, определяющих величину и длительность ответа антител у невакцинированных, вакцинированных или вакцинированных и инфицированных. Всего в анализ было включено 1076 человек в возрасте от 43 до 72 лет.

Как долго длится иммунитет после коронавируса

Результаты дали три основных вывода: во-первых, у 36% инфицированных, но невакцинированных людей антитела больше не проявлялись через год после заражения, особенно у тех, кто старше 60 лет и курильщиков.

Во-вторых, вакцинация вызвала значительно более высокие уровни антител у людей, которые имели предыдущую инфекцию по сравнению с теми, кто раньше не был инфицирован.

В-третьих, фактором, наиболее связанным с уровнем антител, является тип вакцины – Spikevax от Moderna генерирует самый высокий уровень антител. Другие факторы также, кажется, также играют роль: люди старше 60 лет или с психическими заболеваниями имели более низкий уровень антител после вакцинации.

Среди вакцинированных только 2,1% не имели антител на момент тестирования и примерно 1% имели прорывные инфекции. Но следует отметить, что это исследование проводилось до того, как вариант Омикрон стал доминирующим.