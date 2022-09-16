Уменьшение количества больных

По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреесуса, количество недавно зарегистрированных случаев заболевания, убившего миллионы людей с момента обнаружения в конце 2019 года, на прошлой неделе упало до самого низкого уровня с марта 2020 года.

Новая волна коронавируса в Украине: насколько опасна и как не заболеть

Мы никогда не были в лучшем положении, чтобы положить конец пандемии. Мы еще не там, но конец виден. Но миру нужно активизироваться, чтобы воспользоваться этой возможностью. Если мы не воспользуемся этой возможностью сейчас, мы рискуем получить больше вариантов, больше смертей и больше неопределенности,

– сказал глава ВОЗ.

Согласно последнему эпидемиологическому отчету ВОЗ по COVID-19, количество зарегистрированных случаев упало на 28% до 3,1 миллиона в течение недели, закончившейся 11 сентября, после падения на 12 процентов неделей ранее.

Но организация предупреждает, что снижение количества зарегистрированных случаев обманчиво, поскольку многие страны сократили тестирование и могут не выявлять менее серьезные случаи. С начала пандемии ВОЗ подсчитала более 605 миллионов случаев и около 6,4 миллиона смертей, хотя обе эти цифры также считаются серьезно заниженными.

Исследование ВОЗ, опубликованное в мае на основе чрезмерной смертности в разных странах во время пандемии, предполагает, что в 2020 и 2021 годах от COVID могли умереть до 17 миллионов человек.

Пора действовать

Пытаясь помочь странам сделать все необходимое для обуздания вируса, ВОЗ в среду опубликовала шесть аналитических записок.

Среди рекомендаций ВОЗ призывает страны инвестировать в вакцинацию групп наибольшего риска, включая медицинских работников и пожилых людей, а также продолжать тестирование и секвенирование вируса.