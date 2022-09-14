По данным ВОЗ на 11 августа 2022 года, беспокойство вызывает штамм Омикрон B.1.1.529. Этот штамм знаком миру еще с ноября прошлого года. Есть четкие доказательства повышенной заразности и влияния на эпидемиологическую ситуацию. Он быстрее распространяется на популяции – впрочем, к тяжести симптоматики это не относится – он протекает легче.

Подвид штамма Омикрон BA.2.75, названный "кентавром", мало чем отличается от других вариантов. Есть небольшое различие в строении вируса, которое может повлиять на заразность. В целом же это просто очередная зарегистрированная мутация.

Сюда принадлежит и "дельтакрон" – микс штаммов Дельта и Омикрон. К счастью, пессимистические прогнозы о супервирусе, убивающем все живое, не воплотились в жизнь, и за время пандемии мы получили просто много мутаций коронавируса.

Омикрон научился хорошо обходить защиту, которую мы получили от прививки. Но вакцинация по-прежнему хорошо защищает от осложнений инфекции. Потому недавно Pfizer адаптировал свою вакцину под этот штамм. В скором времени ее можно будет получить в Европе.

Симптомы нового коронавируса