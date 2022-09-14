По данным Минздрава, в течение прошлой недели, с 5 по 11 сентября, зафиксировали 23 864 случая инфицирования коронавирусом. Для сравнения: за предыдущую неделю было выявлено 16 155 новых случаев. И это только начало, в ВОЗ считают, что новая волна заболеваемости COVID-19 в Украине достигнет пика в октябре.
Также на тему: Можно ли прививаться, если пропустили вакцинацию из-за войны: объяснение эпидемиологии
Какие штаммы циркулируют
По данным ВОЗ на 11 августа 2022 года, беспокойство вызывает штамм Омикрон B.1.1.529. Этот штамм знаком миру еще с ноября прошлого года. Есть четкие доказательства повышенной заразности и влияния на эпидемиологическую ситуацию. Он быстрее распространяется на популяции – впрочем, к тяжести симптоматики это не относится – он протекает легче.
Подвид штамма Омикрон BA.2.75, названный "кентавром", мало чем отличается от других вариантов. Есть небольшое различие в строении вируса, которое может повлиять на заразность. В целом же это просто очередная зарегистрированная мутация.
Сюда принадлежит и "дельтакрон" – микс штаммов Дельта и Омикрон. К счастью, пессимистические прогнозы о супервирусе, убивающем все живое, не воплотились в жизнь, и за время пандемии мы получили просто много мутаций коронавируса.
Омикрон научился хорошо обходить защиту, которую мы получили от прививки. Но вакцинация по-прежнему хорошо защищает от осложнений инфекции. Потому недавно Pfizer адаптировал свою вакцину под этот штамм. В скором времени ее можно будет получить в Европе.
Симптомы нового коронавируса
Проявления коронавируса могут отличаться. Кто-то переносит инфекцию легко и быстро, другие неделями страдают кашлем. Предугадать, какие именно симптомы появятся у вас, невозможно.
К наиболее частым симптомам Омикрона относят:
- лихорадку;
- потерю обоняния;
- кашель;
- насморк;
- судороги и боли в мышцах;
- диарею;
- головная боль;
- боль в груди и горле.
Все эти симптомы обычно проходят через несколько дней. Впрочем, шансы на среднетяжелое и тяжелое течение коронавируса все еще остаются, особенно если у человека развивается пневмония. В этом случае характерны долгая лихорадка, кашель и затрудненное дыхание, увеличивается риск госпитализации.
В группе риска по-прежнему люди с избыточным весом, сахарным диабетом, аутоиммунными болезнями, а также пожилые. Связано это с большим количеством сопутствующих заболеваний и слабой реакцией иммунной системы.
Как не заболеть
Даже вакцина не спасет полностью. Но она совершенно точно уменьшает шансы заразиться. Поэтому следует ревакцинироваться – ввести дополнительную дозу вакцины – бустера, если с момента первичной вакцинации прошло полгода. Ревакцинация особенно необходима пожилым людям, у них риск оказаться в больнице выше, как и вероятность смерти.
К тому же Министерство здравоохранения Украины в сентябре планирует разрешить всем гражданам делать вторую бустерную прививку против COVID-19.
Несмотря на то, что коронавирусные ограничения ослабили почти во всем мире, нелишним будет соблюдение социальной дистанции, использование масок и антисептиков. Эти методы подтвердили свою эффективность во время прошлых волн коронавируса.