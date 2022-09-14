По данным Минздрава, в течение прошлой недели, с 5 по 11 сентября, зафиксировали 23 864 случая инфицирования коронавирусом. Для сравнения: за предыдущую неделю было выявлено 16 155 новых случаев. И это только начало, в ВОЗ считают, что новая волна заболеваемости COVID-19 в Украине достигнет пика в октябре.

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Какие штаммы циркулируют

По данным ВОЗ на 11 августа 2022 года, беспокойство вызывает штамм Омикрон B.1.1.529. Этот штамм знаком миру еще с ноября прошлого года. Есть четкие доказательства повышенной заразности и влияния на эпидемиологическую ситуацию. Он быстрее распространяется на популяции – впрочем, к тяжести симптоматики это не относится – он протекает легче.

Подвид штамма Омикрон BA.2.75, названный "кентавром", мало чем отличается от других вариантов. Есть небольшое различие в строении вируса, которое может повлиять на заразность. В целом же это просто очередная зарегистрированная мутация.

Сюда принадлежит и "дельтакрон" – микс штаммов Дельта и Омикрон. К счастью, пессимистические прогнозы о супервирусе, убивающем все живое, не воплотились в жизнь, и за время пандемии мы получили просто много мутаций коронавируса.

Омикрон научился хорошо обходить защиту, которую мы получили от прививки. Но вакцинация по-прежнему хорошо защищает от осложнений инфекции. Потому недавно Pfizer адаптировал свою вакцину под этот штамм. В скором времени ее можно будет получить в Европе.

Симптомы нового коронавируса

Проявления коронавируса могут отличаться. Кто-то переносит инфекцию легко и быстро, другие неделями страдают кашлем. Предугадать, какие именно симптомы появятся у вас, невозможно.

К наиболее частым симптомам Омикрона относят:

  • лихорадку;
  • потерю обоняния;
  • кашель;
  • насморк;
  • судороги и боли в мышцах;
  • диарею;
  • головная боль;
  • боль в груди и горле.

Все эти симптомы обычно проходят через несколько дней. Впрочем, шансы на среднетяжелое и тяжелое течение коронавируса все еще остаются, особенно если у человека развивается пневмония. В этом случае характерны долгая лихорадка, кашель и затрудненное дыхание, увеличивается риск госпитализации.

В группе риска по-прежнему люди с избыточным весом, сахарным диабетом, аутоиммунными болезнями, а также пожилые. Связано это с большим количеством сопутствующих заболеваний и слабой реакцией иммунной системы.

Как не заболеть

Даже вакцина не спасет полностью. Но она совершенно точно уменьшает шансы заразиться. Поэтому следует ревакцинироваться – ввести дополнительную дозу вакцины – бустера, если с момента первичной вакцинации прошло полгода. Ревакцинация особенно необходима пожилым людям, у них риск оказаться в больнице выше, как и вероятность смерти.

К тому же Министерство здравоохранения Украины в сентябре планирует разрешить всем гражданам делать вторую бустерную прививку против COVID-19.

Несмотря на то, что коронавирусные ограничения ослабили почти во всем мире, нелишним будет соблюдение социальной дистанции, использование масок и антисептиков. Эти методы подтвердили свою эффективность во время прошлых волн коронавируса.