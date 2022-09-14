За даними МОЗ, протягом минулого тижня, з 5 по 11 вересня, зафіксували 23 864 випадки інфікування коронавірусом. Для порівняння: за попередній тиждень виявили 16 155 нових випадків. І це тільки початок, у ВООЗ вважають, що нова хвиля захворюваності на COVID-19 в Україні досягне піку у жовтні.
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Які штами циркулюють
За даними ВООЗ на 11 серпня 2022 року, занепокоєння викликає штам Омікрон B.1.1.529. Цей штам знайомий світові ще з листопада минулого року. Є чіткі докази його підвищеної заразності та впливу на епідеміологічну ситуацію. Він швидше поширюються на популяції — втім, до тяжкості симптоматики це не стосується – він протікає легше.
Підвид штаму Омікрон BA.2.75, названий "кентавром", мало чим відрізняється від інших варіантів. Є невелика різниця у будові вірусу, яка може вплинути на заразність. А загалом це просто чергова зареєстрована мутація.
Сюди належить і "дельтакрон" – мікс штамів Дельта і Омікрон. На щастя, песимістичні прогнози про супервірус, що вбиває все живе, не втілилися в життя, і за час пандемії ми отримали просто багато мутацій коронавірусу.
Омікрон навчився добре обходити захист, який ми отримали від щеплення. Але вакцинація все ще добре захищає від ускладнень інфекції. Тому нещодавно Pfizer адаптував свою вакцину під цей штам. Незабаром її можна буде отримати у Європі.
Симптоми нового коронавірусу
Прояви коронавірусу можуть відрізнятись. Хтось переносить інфекцію легко та швидко, інші тижнями страждають від кашлю. Передбачити, які саме симптоми з'являться у вас, неможливо.
До найчастіших симптомів Омікрону відносять:
- лихоманку;
- втрату нюху;
- кашель;
- нежить;
- судоми та біль у м'язах;
- діарею;
- головний біль;
- біль у грудях та горлі.
Всі ці симптоми зазвичай минають за кілька днів. Втім, шанси на середньотяжкий та важкий перебіг коронавірусу все ще залишаються, особливо якщо у людини розвивається пневмонія. У цьому випадку характерні довга лихоманка, кашель та утруднене дихання, збільшується ризик госпіталізації.
У групі ризику, як і раніше, люди з надмірною вагою, цукровим діабетом, аутоімунними хворобами, а також літні. Пов'язано це з великою кількістю супутніх захворювань та слабкою реакцією імунної системи.
Як не захворіти
Навіть вакцина не врятує на сто відсотків. Але вона абсолютно точно зменшує шанси заразитися. Тому варто ревакцинуватись – ввести додаткову дозу вакцини-бустера, якщо з моменту первинної вакцинації минуло пів року. Ревакцинація особливо необхідна людям похилого віку, у них ризик опинитися в лікарні вищий, як і ймовірність смерті.
До того ж Міністерство охорони здоров'я України у вересні планує дозволити всім громадянам робити друге бустерне щеплення проти COVID-19.
Попри те, що коронавірусні обмеження послабили майже у всьому світі, не зайвим буде дотримання соціальної дистанції, використання масок та антисептиків. Ці методи підтвердили свою ефективність під час минулих хвиль коронавірусу.