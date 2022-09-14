За даними ВООЗ на 11 серпня 2022 року, занепокоєння викликає штам Омікрон B.1.1.529. Цей штам знайомий світові ще з листопада минулого року. Є чіткі докази його підвищеної заразності та впливу на епідеміологічну ситуацію. Він швидше поширюються на популяції — втім, до тяжкості симптоматики це не стосується – він протікає легше.

Підвид штаму Омікрон BA.2.75, названий "кентавром", мало чим відрізняється від інших варіантів. Є невелика різниця у будові вірусу, яка може вплинути на заразність. А загалом це просто чергова зареєстрована мутація.

Сюди належить і "дельтакрон" – мікс штамів Дельта і Омікрон. На щастя, песимістичні прогнози про супервірус, що вбиває все живе, не втілилися в життя, і за час пандемії ми отримали просто багато мутацій коронавірусу.

Омікрон навчився добре обходити захист, який ми отримали від щеплення. Але вакцинація все ще добре захищає від ускладнень інфекції. Тому нещодавно Pfizer адаптував свою вакцину під цей штам. Незабаром її можна буде отримати у Європі.

Симптоми нового коронавірусу