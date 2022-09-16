Зменшення кількості хворих

За словами голови ВООЗ Тедроса Аданома Гебреєсуса, кількість нещодавно зареєстрованих випадків захворювання, яке вбило мільйони людей з моменту виявлення наприкінці 2019 року, минулого тижня впало до найнижчого рівня з березня 2020 року.

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Ми ніколи не були в кращому становищі, щоб покласти край пандемії. Ми ще не там, але кінець видно. Але світові потрібно активізуватися, щоб скористатися цією можливістю. Якщо ми не скористаємося цією можливістю зараз, ми ризикуємо отримати більше варіантів, більше смертей і більше невизначеності,

– сказав очільник ВООЗ.

Згідно з останнім епідеміологічним звітом ВООЗ щодо COVID-19, кількість зареєстрованих випадків впала на 28% до 3,1 мільйона протягом тижня, що закінчився 11 вересня, після падіння на 12 відсотків тижнем раніше.

Але організація попереджає, що зниження кількості зареєстрованих випадків є оманливою, оскільки багато країн скоротили тестування та можуть не виявляти менш серйозні випадки. З початку пандемії ВООЗ підрахувала понад 605 мільйонів випадків і приблизно 6,4 мільйона смертей, хоча обидві ці цифри також вважаються серйозно заниженими.

Дослідження ВООЗ, опубліковане в травні на основі надмірної смертності в різних країнах під час пандемії, припускає, що в 2020 і 2021 роках від COVID могли померти до 17 мільйонів людей.

Час діяти

Намагаючись допомогти країнам зробити все необхідне для приборкання вірусу, ВООЗ у середу опублікувала шість аналітичних записок.

Серед рекомендацій ВООЗ закликає країни інвестувати у вакцинацію груп найбільшого ризику, включаючи медичних працівників і людей похилого віку, а також продовжувати тестування та секвенування вірусу.