Известно, что у разных людей старость протекает по-разному: кто долго сохраняет младший вид, а кто стремительно стареет. Пока одни доживают свой возраст без серьезных проблем со здоровьем, другие страдают возрастными заболеваниями.

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Поскольку во многих странах средний возраст населения растет, задача исследователей – найти и разработать способы обеспечения людям комфортного старения. Это позволит им на долгие годы сохранить здоровье и трудовую активность.

Новое исследование старения

Ранее ученые уже выяснили, что ограничение мышей в воде сокращает им жизнь примерно на полгода, что можно сравнить с 15 годами человеческой жизни. Исследователи из Национальных институтов здравоохранения (США) проверили гипотезу, согласно которой оптимальное количество воды в рационе людей среднего возраста может замедлить процесс старения.

Для этого они воспользовались данными, собранными в рамках другого исследования, связывающего недостаток воды с риском сердечной недостаточности. Выборка включала 15752 человека в возрасте от 45 до 66 лет, за которыми вели медицинское наблюдение в течение 25 лет. Чтобы определить, сколько воды выпивает человек, ученые анализировали содержание натрия в их сыворотке крови. Для оценки относительной скорости старения рассчитывали биологический возраст и оценивали риски хронических заболеваний и преждевременной смерти.

Вода делает старение здоровым

Оказалось, что у людей, употреблявших недостаточно воды в среднем возрасте, на 40% повышался риск развития хронических заболеваний в пожилом возрасте. Согласно выводам ученых, люди с показателем сывороточного натрия более 142 миллимол на литр находятся в группе риска многих заболеваний, таких как сердечная недостаточность, инсульт, диабет и деменция.