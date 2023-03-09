В Книге поговорок Соломоновых говорится: "Как лосьоны и благовония дарят чувственное наслаждение, так милая дружба освежает душу". Теперь ученые доказали, что друзья – это действительно бальзам, и регулярное общение с ними даже поможет продлить жизнь.

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Дружба продолжает жизнь

Эксперты обнаружили, что для людей старше 80 лет ежедневное общение более чем вдвое снижает риск смерти. В то время как каждый пятый из одиноких стариков скончался в течение пятилетнего наблюдения, за это время умер только один из 14 человек, ведущих активную социальную жизнь.

Даже люди, которые общались лишь время от времени, уменьшили свой риск смерти в течение пяти лет до одного из 11, а общавшиеся раз в неделю снизили риск до одного из 13. Команда ученых обнаружила "ответ на дозу": чем больше частота общения, тем больше вероятность прожить дольше.

Связь сохранилась даже если учесть другие факторы, такие как здоровье и богатство, которые могли помешать людям выходить на улицу.

Почему дружба так действует

Ученые не уверены, почему общение может продлить жизнь, но предположили, что наличие большого количества друзей может стимулировать более здоровое поведение, повышать физическую активность и помогать снижать стресс.

Эксперты обращают внимание, что участие в общественной жизни значительно снижается со временем у пожилых людей, и необходимо сделать больше, чтобы помочь им вести здоровую социальную жизнь.