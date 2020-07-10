За словами розробників, вакцина має потенціал для лікування різних видів раку крові та злоякісних новоутворень. Нині це найбільший прорив у розробці вакцинації проти онкозахворювань.

Нову вакцину розробила дослідницька команда Mater на базі Інституту трансляційних досліджень у співпраці з Університетом Квінсленду. Дослідження було опубліковане у журналі Clinical and Translational Immunology.

До теми Вакцина проти захворювання, яке викликає рак, довела 100% ефективність та безпечність

Вчені готові випробувати нову вакцину проти раку на людях після успішного проходження доклінічних досліджень.

Дослідники сподіваються, що вакцину можна буде використати для лікування ракових захворювань крові (таких як мієлоїдний лейкоз, неходжкінська лімфома, множинна мієлома та дитяча лейкемія), а також твердих злоякісних новоутворень, враховуючи рак молочної залози, легенів, нирок, яєчників, підшлункової залози та гліобластоми.

Наша нова вакцина складається з антитіл людини, злитих з пухлинно-специфічним білком. Ми досліджуємо його здатність орієнтуватися на людські клітини, активізуючи пам'ять пухлинних клітин,

– розповідають науковці.

Доцент Крістфорд Радфорд заявив, що ця вакцина має ряд ключових переваг перед іншими протираковими вакцинами, які виявились перспективними під час ранніх клінічних випробувань.

Новий препарат спрямований на ключові пухлинні клітини, необхідні для ініціювання пухлинно-специфічних імунних реакцій,

За словами Радфорда, це робить вакцину ефективнішою та при цьому мінімізує потенційні побічні ефекти.

Науковці сподіваються, що їхня подальша робота над пошуком безпечної та ефективної вакцини проти раку у майбутньому таки принесе користь онкохворим.