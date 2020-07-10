По словам разработчиков, вакцина имеет потенциал для лечения различных видов рака крови и злокачественных новообразований. Сейчас это самый большой прорыв в разработке вакцинации против онкозаболеваний.

Новую вакцину разработала исследовательская команда Mater на базе Института трансляционных исследований в сотрудничестве с Университетом Квинсленда. Исследование было опубликовано в журнале Clinical and Translational Immunology.

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Ученые готовы испытать новую вакцину против рака на людях после успешного прохождения доклинических исследований.

Исследователи надеются, что вакцину можно будет использовать для лечения раковых заболеваний крови (таких как миелоидный лейкоз, неходжкинская лимфома, множественная миелома и детская лейкемия), а также твердых злокачественных новообразований, учитывая рак молочной железы, легких, почек, яичников, поджелудочной железы и глиобластому.

Наша новая вакцина состоит из антител человека, слитых с опухолево-специфическим белком. Мы исследуем его способность ориентироваться на человеческие клетки, активизируя память опухолевых клеток,

– рассказывают ученые.

Доцент Кристфорд Радфорд заявил, что эта вакцина имеет ряд ключевых преимуществ перед другими противораковыми вакцинами, которые оказались перспективными на ранних клинических испытаниях.

Новый препарат направлен на ключевые опухолевые клетки, необходимые для инициирования опухолево-специфических иммунных реакций,

По словам Радфорда, это делает вакцину более эффективной и при этом минимизирует потенциальные побочные эффекты.

Ученые надеются, что их дальнейшая работа над поиском безопасной и эффективной вакцины против рака в будущем все же принесет пользу онкобольным.