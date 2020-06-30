Среди 2 121 участницы долгосрочного исследования, которые получили вакцину Гардасил от вируса папилломы человека в возрасте от 16 до 23 лет в 2005 году, не было зафиксировано ни одного случая дисплазии шейки матки.

В рамках исследования FUTURE II, которое проводят ученые из стран Северной Европы и США, в 2005 году больше двух тысяч девочек из Дании, Исландии, Норвегии и Швеции получили три дозы вакцины Гардасил от вируса папилломы человека.

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Первый этап исследований завершился через четыре года после прививки, после чего эффективность вакцины была проверена еще через десять лет. Для этого были проанализированы образцы тканей из национальных биобанков, полученные в ходе программы скрининга рака шейки матки.

По результатам анализа ученые выяснили, что ни у одной из молодых женщин, получивших вакцину, не была обнаружена дисплазия – патологическое изменение клеток шейки матки, которое без лечения может привести к злокачественному состоянию.

Вакцинация молодых женщин четырехвалентной вакциной обеспечивает надежную защиту от высокоспецифической дисплазии шейки матки, связанной с ВПЧ в течение 14 лет. Не было никаких признаков ослабления иммунной системы, которые указывали бы на необходимость повышения дозы препарата в течение этого периода,

– рассказали ученые.

Исследование FUTURE II не завершено и будет длиться еще минимум шесть лет для оценки дальнейшей иммуногенности вакцины.



Вакцинация – единственный способ защититься от вируса папилломы//nastanova.com

Почему вакцинация от ВПЧ – это так важно

Сейчас вирус папилломы человека – это наиболее распространенная инфекция, которая передается половым путем у взрослых. Некоторые разновидности ВПЧ вызывают дисплазию, рак шейки матки, члена, горла и ануса, а также другие редкие формы рака. В настоящее время существуют две разновидности профилактической вакцины – Гардасил и Церварикс, которые защищают против двух крупнейших патогенных типов ВПЧ.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила вакцинацию от ВПЧ в обязательный минимум из 10 инфекций, прививочной кампания против которых должна проводиться бесплатно и повсеместно. Но в Украине эта вакцина не включена в Национальный календарь прививок. Сделать ее можно самостоятельно, но стоит она более 3000 гривен за одну дозу.