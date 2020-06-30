Серед 2121 учасниці довгострокового дослідження, які отримали вакцину Гардасил віл вірусу папіломи людини у віці від 16 до 23 років у 2005 році, не зафіксовали жодного випадку дисплазії шийки матки.

В рамках дослідження FUTURE II, яке проводять вчені з країн Північної Європи та США, у 2005 році понад дві тисячі дівчаток з Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції отримали три дози вакцини Гардасил від вірусу папіломи людини.

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Перший етап досліджень завершився чотири роки після щеплення, після чого ефективність вакцини була перевірена ще через десять років. Для цього були проаналізовані зразки тканин з національних біобанків, отримані в ході програми скринінгу раку шийки матки.

За результатами аналізу вчені з'ясували, що ні в однієї з молодих жінок, які отримали вакцину, що не була виявлена ​​дисплазія – патологічна зміна клітин шийки матки, яке без лікування може призвести до злоякісного стану.

Вакцинація молодих жінок чотиривалентною вакциною забезпечує надійний захист від високоспецифічної дисплазії шийки матки, пов'язаної з ВПЛ протягом 14 років. Не було ніяких ознак ослаблення імунної системи, який вказував би на необхідність підвищення дози препарату протягом цього періоду,

– розповіли науковці.

Дослідження FUTURE II не завершено і буде тривати ще мінімум шість років для оцінки подальшої імуногенності вакцини.



Вакцинація – єдиний спосіб захиститися від вірусу папіломи//nastanova.com

Чому вакцинація від ВПЛ – це так важливо

Нині вірус папіломи людини – це найбільш поширена інфекція, що передається статевим шляхом у дорослих. Деякі різновиди ВПЛ викликають дисплазію, рак шийки матки, члена, горла та ануса, а також інші рідкісні форми раку. В цей час існують два різновиди профілактичної вакцини – Гардасил і Церварикс, які захищають проти двох найбільших патогенних типів ВПЛ.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) включила вакцинацію від ВПЛ в обов'язковий мінімум з 10 інфекцій, зі щеплення кампанія проти яких повинна проводитися безкоштовно і повсюдно. Але в Україні ця вакцина не включення в Національний календар щеплень. Зробити її можна самостійно, але коштує вона понад 3000 гривень за одну дозу.