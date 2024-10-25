Тривалість життя у світі збільшується, але старіння, як відомо, супроводжується зниженням м'язової сили та інших характеристик фізичної форми, пише Plos One. Вікове погіршення гнучкості, координації та інших фізичних показників підвищує ризик падінь, які можуть призвести до тяжких травм і передчасної смерті в літніх людей.

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Нове дослідження старіння

У новому експерименті, який провели співробітники клініки Mayo (Міннесота, США) спільно з колегами з Тайваню, порівняли здатність літніх людей утримувати рівновагу з іншими нейром'язовими параметрами, такими як сила стискання кисті, розгинальна сила коліна і швидкість ходи.

У дослідженні брали участь 40 осіб, старших 50 років: 20 із них були молодшими за 65 років, а решта переступили цей поріг. Вік найстарших добровольців перевищував 80 років. До експерименту не допускали людей з ожирінням (індекс маси тіла понад 35), патологіями хребта, нервово-м'язовими розладами і труднощами в повсякденних діях.

Вправа на визначення біологічного віку

Учасники виконали серію вправ на досліджувані параметри. Проаналізувавши результати, вчені виявили, що всі вони в міру збільшення віку випробовуваних погіршувалися, але вміння залишатися в стійці на одній нозі регресувало найшвидше.

Час, протягом якого людина могла зберігати рівновагу, за десятиліття скорочувався на 2,2 секунди на недомінуючій нозі, на 1,7 секунди – на переважаючій нозі, як у чоловіків, так і в жінок. За ті самі 10 років сила захоплення в головній руці знижувалася на 3,7%, а розгинальна сила коліна – на 1,4%. При цьому обидва показники у чоловіків були вищими, ніж у жінок.

Ходу вчені визнали не дуже гарним індикатором нейром'язового старіння, оскільки зміна її характеристик із віком учасників корелювала слабко.

Дослідники зробили висновок, що тривалість підтримання рівноваги на одній нозі в чоловіків і жінок – найнадійніший показник старіння, що перевершує інші розглянуті параметри.

У коментарі CNN один з авторів роботи доктор Кентон Кауфман заявив, що хороша рівновага в літніх людей підвищує якість їхнього життя і сприяє здоровому старінню. Він також порадив тренувати вміння зберігати баланс і молодим, оскільки це допоможе краще зберегти його в старості.