Ідентифікація та знищення потенційно небезпечних клітин є однією з основних задач імунної системи. Проте ракові клітини ховаються від імунної системи, щоб вижити. У результаті багато пацієнтів з онкологічними захворюваннями не реагують на імунотерапію або розвивають до неї резистентність.

Також на тему Ні, не куріння: лікар назвав звичку номер 1, від якої потрібно позбутися людям з високим тиском

Нове дослідження раку

Автори дослідження, опублікованого в журналі Cell, виявили, що ракові клітини змінюють свої рибосоми, щоб обійти імунну систему. Нагадаємо, що мільйони рибосом знаходяться в кожній клітині людського організму, відповідаючи за синтез білкових молекул з амінокислот.

Науковці тепер виявили унікальний тип рибосом із P-стрижнем, одним з рухливих елементів рибосом. Він відіграє важливу роль у реакціях клітин на сигнали імунної системи, беручи участь в управлінні процесами, які регулюють цитокіни – невеликі білкові молекули, що допомагають клітинам спілкуватися і координувати захисні реакції організму.

Як рак обходить імунітет

Рибосоми з P-стрижнем допомагають здоровим клітинам ставати більш помітними для імунної системи, накопичуючи на своїй поверхні більше антигенів – білків, здатних розпізнавати небезпеки. У результаті ракові клітини знижують кількість таких рибосом. Це впливає на синтез певних білків і зменшує кількість поверхневих антигенів.

Співавтор дослідження Ліам Фаллер зазначив, що отримані результати змінюють наше уявлення про рибосоми як про пасивні й однакові елементи. Рибосоми є більш різноманітними й динамічними, ніж вважалося раніше. Це важливо для біологічних досліджень. Наприклад, медики можуть підвищити ефективність імунотерапії, знаючи, як відбуваються зміни в рибосомах.

Крім того, ці результати дозволяють по-новому подивитися на те, як ракові клітини взаємодіють з імунною системою, і придумати нові методи лікування онкологічних захворювань та інших хвороб, пов'язаних з порушенням імунних процесів.