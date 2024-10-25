Продолжительность жизни в мире увеличивается, но старение, как известно, сопровождается снижением мышечной силы и других характеристик физической формы, пишет Plos One. Возрастное ухудшение гибкости, координации и других физических показателей повышает риск падений, которые могут привести к тяжелым травмам и преждевременной смерти у пожилых людей.

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Новое исследование старения

В новом эксперименте, который провели сотрудники клиники Mayo (Миннесота, США) совместно с коллегами из Тайваня, сравнили способность пожилых людей удерживать равновесие с другими нейромышечными параметрами, такими как сила сжатия кисти, разгибательная сила колена и скорость походки.

В исследовании участвовали 40 человек, старше 50 лет: 20 из них были моложе 65 лет, а остальные перешагнули этот порог. Возраст самых пожилых добровольцев превышал 80 лет. К эксперименту не допускали людей с ожирением (индекс массы тела более 35), патологиями позвоночника, нервно-мышечными расстройствами и трудностями в повседневных действиях.

Упражнение на определение биологического возраста

Участники выполнили серию упражнений на исследуемые параметры. Проанализировав результаты, ученые обнаружили, что все они по мере увеличения возраста испытуемых ухудшались, но умение оставаться в стойке на одной ноге регрессировало быстрее всего.

Время, в течение которого человек мог сохранять равновесие, за десятилетие сокращалось на 2,2 секунды на недоминирующей ноге, на 1,7 секунды – на преобладающей ноге, как у мужчин, так и у женщин. За те же 10 лет сила захвата в главной руке снижалась на 3,7%, а разгибательная сила колена – на 1,4%. При этом оба показателя у мужчин были выше, чем у женщин.

Походку ученые признали не очень хорошим индикатором нейромышечного старения, поскольку изменение ее характеристик с возрастом участников коррелировало слабо.

Исследователи сделали вывод, что продолжительность поддержания равновесия на одной ноге у мужчин и женщин – самый надежный показатель старения, превосходящий другие рассмотренные параметры.

У комментарии CNN один из авторов работы доктор Кентон Кауфман заявил, что хорошее равновесие у пожилых людей повышает качество их жизни и способствует здоровому старению. Он также посоветовал тренировать умение сохранять баланс и молодым, поскольку это поможет лучше сохранить его в старости.