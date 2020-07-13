Інтенсивний приріст випадків захворювання на COVID-19 спостерігається на Закарпатті останні три тижні. Ліжка у лікарні другої та третьої хвилі заповнені майже на 90%.

Ці заклади було долучено до приймання хворих на COVID-19 рішенням регіональної комісії з питань ТЕБ та НС 18 червня 2020 року. Про це повідомила на офіційній сторінці Закарпатської обласної державної адміністрації у Фейсбук.

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У пресслужбі зазначили, що наразі область найбільше потребує кисневих концентраторів. Станом на 13 липня – 40 таких апаратів потрібно для медичних закладів другої та третьої хвилі.

Також пояснили, що кисневі концентратори допомагають пацієнтам з ускладненими формами COVID-19. Вони насичують організм хворої людини киснем за хвилину від 1 літра до 10. Усе залежить від стану здоров'я пацієнта.

Лікарні першої хвилі – це переважно заклади обласного підпорядкування. Вони майже на 100% забезпечені апаратами, які купили коштом обласного бюджету. А лікарні другої та третьої хвилі, переважно районного підпорядкування, повинні закуповувати такі апарати власним коштом.

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Обласна влада звернулася до волонтерів та меценатів з проханням допомогти у закупівлі кисневих концентраторів.