Интенсивный прирост случаев заболевания COVID-19 наблюдается в Закарпатье последние три недели. Кровати в больнице второй и третьей волны заполнены почти на 90%.

Эти учреждения были обязаны к приему больных COVID-19 решением региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС 18 июня 2020 года. Об этом сообщила на официальной странице Закарпатская областная государственная администрация в Фейсбук.

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В пресс-службе отметили, что сейчас область больше всего нуждается в кислородных концентраторах. По состоянию на 13 июля – 40 таких аппаратов нужно для медицинских учреждений второй и третьей волны.

Также пояснили, что кислородные концентраторы помогают пациентам с осложненными формами COVID-19. Они насыщают организм больного человека кислородом за минуту от 1 литра до 10. Все зависит от состояния здоровья пациента.

Больницы первой волны – это преимущественно учреждения областного подчинения. Они почти на 100% обеспечены аппаратами, которые купили за средства областного бюджета. А больницы второй и третьей волны, преимущественно районного подчинения, должны закупать такие аппараты за свой счет.

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Областная власть обратилась к волонтерам и меценатам с просьбой помочь в закупке кислородных концентраторов.