В Україні фіксують певну стабілізацію ситуації з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.

Також відбувається зменшення кількості госпіталізацій за минулий тиждень, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час селекторної наради, пише 24 канал.

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За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, за останню добу виявлено 612 заражених, 385 осіб одужали. Нині в Україні понад 26 тисяч активних хворих.

Лідерами серед виявлених інфікованих є Львівська (99 осіб) та Закарпатська (79 осіб) області.

Штрафи та порушення карантину

За словами голови Національної поліції Ігоря Клименка доповів, що за останню добу припинили діяльність 143 розважальних закладів, зокрема нічних клубів і закладів харчування. На них склали 102 адмінпротоколи.



Карантин продовжили до 31 липня: що зміниться / Інфографіка 24 каналу