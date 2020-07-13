В Украине фиксируют определенную стабилизацию ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Также происходит уменьшение количества госпитализаций за прошлую неделю, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время селекторного совещания, пишет 24 канал.

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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, за последние сутки выявлено 612 зараженных, 385 человек выздоровели. Сейчас в Украине более 26 тысяч активных больных.

Лидерами среди выявленных инфицированных являются Львовская (99 человек) и Закарпатская (79 человек) области.

Штрафы и нарушения карантина

Глава Национальной полиции Игорь Клименко доложил, что за последние сутки прекратили деятельность 143 развлекательных заведений, в частности ночных клубов и заведений питания. На них составили 102 админпротокола.



Карантин продлили до 31 июля: что изменится / Инфографика 24 канала