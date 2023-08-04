Проєкт організував Центр нейробіології навчання та пам'яті при Каліфорнійському університеті в Ірвайні. У ньому брали участь чоловіки та жінки віком від 60 до 85 років без виявлених когнітивних порушень чи деменції.

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Нове дослідження пам'яті

Випробуваних розділили на контрольну групу та групу нюхового збагачення. Учасникам другої роздали дифузори та сім картриджів для них у вигляді скляних флаконів із сімома ароматизаторами на основі натуральних ефірних олій: троянда, апельсин, евкаліпт, лимон, м'ята, розмарин та лаванда. Учасників попросили щодня перед сном вмикати дифузор, щоб той протягом двох годин протягом ночі виділяв у повітря аромат. Запахи потрібно було чергувати і щовечора використовувати інший (назви ароматів було підписано).

Учасники контрольної групи отримали такі ж дифузори та картриджі, тільки замість повноцінного ароматизатора у флаконах містилася дистильована вода з малою кількістю пахучої речовини.

Експеримент тривав шість місяців. Перед його початком і після завершення всі піддослідні пройшли фМРТ-сканування та коротку серію нейропсихологічних тестів.

Запахи покращують пам'ять

Тестування показало, що учасники групи нюхового збагачення на 226% покращили когнітивні показники порівняно з контрольною групою. Крім того, судячи зі знімків МРТ, покращився стан нервового пучка білої речовини мозку, відомого як гачкоподібний пучок, який з'єднує медіальну скроневу частку з префронтальною корою мозку, що відповідає за прийняття рішень. Також учасники повідомили, що міцніше спали.

Вченим давно відомо, що втрата нюху може передбачати розвиток майже 70 неврологічних та психіатричних захворювань, у тому числі хвороби Альцгеймера та інших видів вікового недоумства, хвороби Паркінсона та шизофренії.

Команда із Каліфорнійського університету має намір продовжити роботу. Тепер вчені хочуть випробувати свою методику на людях із діагностованою втратою когнітивних функцій. Щодо вже проведеного дослідження, то на основі його результатів фахівці створять продукт для домашнього користування, вихід на ринок якого заплановано вже на осінь цього року.