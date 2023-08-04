Проект организовал Центр нейробиологии обучения и памяти при Калифорнийском университете в Ирвайне. В нем принимали участие мужчины и женщины от 60 до 85 лет без выявленных когнитивных нарушений или деменции.

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Новое исследование памяти

Испытуемых разделили на контрольную группу и группу обонятельного обогащения. Участникам второй раздали диффузоры и семь картриджей для них в виде стеклянных флаконов с семью ароматизаторами на основе натуральных эфирных масел: роза, апельсин, эвкалипт, лимон, мята, розмарин и лаванда. Участников попросили каждый день перед сном включать диффузор, чтобы тот в течение двух часов в течение ночи выделял в воздух аромат. Запахи нужно было чередовать и каждый вечер использовать другой (названия ароматов было подписано).

Участники контрольной группы получили такие же диффузоры и картриджи, только вместо полноценного ароматизатора во флаконах содержалась дистиллированная вода с малым количеством ароматического вещества.

Эксперимент длился шесть месяцев. Перед его началом и после завершения все испытуемые прошли фМРТ-сканирование и краткую серию нейропсихологических тестов.

Запахи улучшают память

Тестирование показало, что участники группы обонятельного обогащения на 226% улучшили когнитивные показатели по сравнению с контрольной группой. Кроме того, судя по снимкам МРТ, улучшилось состояние нервного пучка белого вещества мозга, известного как крючкообразный пучок, соединяющий медиальную височную долю с префронтальной корой мозга, отвечающей за принятие решений. Также участники сообщили, что крепче спали.

Ученым давно известно, что потеря обоняния может предусматривать развитие почти 70 неврологических и психиатрических заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера и других видов возрастного слабоумия, болезни Паркинсона и шизофрении.

Команда из Калифорнийского университета намерена продолжить работу. Теперь ученые хотят опробовать свою методику на людях с диагностированной потерей когнитивных функций. Что касается уже проведенного исследования, то на основе его результатов специалисты создадут продукт для домашнего использования, выход на рынок которого запланирован уже на осень этого года.