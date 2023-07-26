Новое исследование пользы клубники

Такое рандомизированное клиническое исследование было представлено на ежегодном собрании Американского общества питания (ASN). Исследования провели в Университет штата Сан-Диего оно основано на предыдущих исследованиях, демонстрирующих пользу клубники для сердечно-сосудистых, метаболических и когнитивных функций.

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Это исследование показывает, что употребление клубники может способствовать улучшению когнитивных функций и снижению факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как гипертония. Мы поражены тем, что простое изменение диеты, а именно добавление клубники в ежедневный рацион, может улучшить эти результаты у пожилых людей.

– сказала автор исследования профессор Ширин Хушманд.

Клубника способна улучшить здоровье

Двойное слепое плацебо-контролируемое исследование проводилось с участием 35 здоровых мужчин и женщин в возрасте от 66 до 78 лет. Участники потребляли 26 г лиофилизированного порошка клубники, что эквивалентно двум порциям клубники в день, или контрольный порошок в течение восьми недель каждый.

После употребления клубники скорость когнитивной обработки увеличилась на 5,2%, артериальное систолическое давление снизилось на 3,6%, а общая антиоксидантная способность значительно увеличилась на 10,2%. Объем талии уменьшился на 1,1% как в контрольной, так и в экспериментальной группах исследования. При использовании контрольного порошка у участников наблюдалось повышение уровня триглицеридов в сыворотке крови.