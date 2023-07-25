Этот напиток обладает необыкновенными лечебными свойствами и положительно влияет на организм. Расскажем об этом подробнее. Имбирный чай способен:

Смотрите также Овощи и фрукты: почему и сколько их нужно есть

Спасти ваш желудок

Если у вас проблемы с пищеварением, чашка имбирного чая может стать именно тем средством, которое вам нужно. Имбирь действует на желудок успокаивающим образом и помогает избавиться от утренней тошноты.

Снизить уровень стресса

Имбирь не только успокаивает желудок, но и оказывает положительное влияние на психологическое состояние и настроение. Чашка имбирного чая поможет успокоиться и начать свой день без стресса. В 2017 году ученые провели исследования, показавшие, что имбирь даже помогает снизить АД.

Поддержать иммунную систему

Если вы часто болеете, этот напиток точно для вас. Немного имбирного чая по утрам вам будет полезно. Исследования последних лет показывают, что напиток укрепляет иммунную систему, делает организм более устойчивым к инфекциям, простудам и гриппам.

Действовать как противовоспалительное лекарство

Имбирь также обладает противовоспалительными свойствами. В частности, в нем содержится гингерол – это фитонутриент, оказывающий противовоспалительное действие.

Важно ! Просто употребляя имбирный чай, вы получаете много витаминов, минералов, аминокислот, которые помогают поддерживать здоровую циркуляцию крови. А это в свою очередь поможет поставлять в клетки тела достаточно кислорода и создать здоровый микробиом.