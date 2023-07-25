Цей напій має надзвичайні лікувальні властивості та позитивно впливає на організм. Розповімо про це детальніше. Імбирний чай здатний:

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Врятувати ваш шлунок

Якщо ви маєте проблеми з травленням, горнятко імбирного чаю може стати саме тим засобом, який вам потрібен. Імбир діє на шлунок заспокійливим чином і допомагає позбутися ранкової нудоти.

Знизити рівень стресу

Імбир не лише заспокоює шлунок, але й позитивно впливає на психологічний стан та настрій. Чашка імбирного чаю допоможе заспокоїтися і почати свій день без стресу. У 2017 році вчені провели дослідження, які показали, що імбир навіть допомагає знизити артеріальний тиск.

Підтримати імунну систему

Якщо ви часто хворієте, цей напій точно для вас. Трохи імбирного чаю вранці вам буде корисно. Дослідження останніх років показують, що напій зміцнює імунну систему, робить організм більш стійким до інфекцій, застуди та грипу.

Діяти як протизапальні ліки

Імбир також має протизапальні властивості. Зокрема, в ньому міститься гінгерол – це фітонутрієнт, який має протизапальну дію.

Важливо! Просто вживаючи імбирний чай, ви отримуєте чимало вітамінів, мінералів, амінокислот, які допомагають підтримувати здорову циркуляцію крові. А це своєю чергою допоможе постачати до клітин тіла достатньо кисню і створити здоровий мікробіом.