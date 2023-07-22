Користь фруктів та овочів

Дослідження показують, що це знижує ризик розвитку захворювань серця, судин та деяких видів раку (наприклад, кишечника та шлунка).

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Інші корисні властивості:

у них багато вітамінів та мінералів;

вони містять харчові волокна, які запобігають запору та іншим захворюванням кишечника;

у них мало жиру та калорій, так що вам буде простіше підтримувати здорову вагу.

Скільки овочів та фруктів з'їдати за день

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує з'їдати 400 грамів щодня (овочів та фрукти разом, а не по 400 грамів кожного). Це мінімум, не бійтеся з'їсти більше.

Є два підходи, як можна виконати норму, вибирайте зручний для вас:

дотримуватися принципу здорової тарілки;

рахувати фрукти та овочі порціями – з'їдайте мінімум 5 порцій по 80 грамів щодня. Одна порція – це приблизно один банан чи помідор.

Що вважати овочами та фруктами

З точки зору харчування гриби та ягоди належать до овочів та фруктів. А ось картопля – ні. У ній дуже багато крохмалю, тому він більше підходить до зернових.

Овочі зручно ділити на 5 груп:

темно-зелені: броколі, шпинат, листові салати та зелень;

крохмалисті: кукурудза, зелений горошок;

червоні та помаранчеві: помідор, морква, червоний перець, гарбуз;

бобові: квасоля, сочевиця, нут;

інші: салат айсберг, цибуля, огірок, селера, капуста, гриби, авокадо, кабачок, оливки, спаржа, буряк.

Фрукти можна розділити так:

цитрусові: грейпфрут, лимон, лайм, мандарин, апельсин, помело;

яблуневі: яблуко, груша, айва;

тропічні: банан, манго, диня, кавун, ананас;

з кісточкою: абрикос, вишня, черешня, нектарин, персик, сливу.

Не забувайте, що харчування має бути різноманітним, адже жоден із продуктів не містить усіх поживних речовин. Зручно користуватися правилом веселки – вибирати овочі та фрукти різних кольорів.