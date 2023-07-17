Хтось впевнений, що їсти потрібно мало та часто, інші говорять, що два прийоми їжі на день достатньо для людини. Кожен обирає щось своє спираючись на досвід, знання та вподобання. Про те, які міфи щодо харчування досі популярні серед українців розповіла лікарка та health-експертка Уляна Вернер.

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Заміна "шкідливих" продуктів на "здорові"

Хоча саме поняття "шкідливих" та "здорових" продуктів може бути універсальним, інтерпретація залежить від конкретних харчових звичок та потреб кожної людини.

Наприклад, зазвичай рафіновані продукти, багаті на цукор та насичені жири, можуть призвести до збільшення ризику розвитку ожиріння, діабету, серцево-судинних захворювань та інших проблем зі здоров'ям. Заміна цих продуктів на "здорові" альтернативи, такі як свіжі фрукти, овочі, цілозернові продукти, горіхи тощо, може сприяти зниженню ризику таких захворювань та забезпечити необхідні поживні речовини.

Уляна Вернер “Але важливо пам'ятати, що правильне харчування – це комплексний підхід, який містить різноманітні аспекти, такі як раціон, розміри порцій, регулярність прийому їжі та загальний стиль життя. Просто заміна окремих продуктів не гарантує покращення здоров'я, якщо інші аспекти харчування не беруться до уваги”.

Але важливо пам'ятати, що правильне харчування – це комплексний підхід, який містить різноманітні аспекти, такі як раціон, розміри порцій, регулярність прийому їжі та загальний стиль життя. Просто заміна окремих продуктів не гарантує покращення здоров'я, якщо інші аспекти харчування не беруться до уваги.

Що вважається "здоровим" для однієї людини, може не підходити іншій. Наприклад, люди з особливими харчовими потребами, алергіями, індивідуальними харчовими обмеженнями або хронічними захворюваннями можуть мати інші рекомендації стосовно свого харчування.

Відмова від жирів

Фактично, жири є важливими складовими раціону і виконують кілька важливих функцій для організму. Однак, є розрізнення між різними видами жирів, і деякі з них є більш корисними, ніж інші.

Насичені жири та трансжири, які зазвичай містяться у продуктах швидкого харчування та перероблених продуктах, можуть бути шкідливими для здоров'я. Високий рівень споживання цих жирів пов'язаний зі збільшеним ризиком розвитку серцево-судинних захворювань та інших проблем зі здоров'ям.

Уляна Вернер “З іншого боку, ненасичені жири, які містяться у таких продуктах, як риба, горіхи, насіння та оливкова олія, можуть бути корисними для здоров'я. Ці жири містять поліненасичені жирні кислоти, такі як Омега-3, які мають захисні властивості та можуть підтримувати здоров'я серця і судин”.

Отже, саме зведення до простої відмови від всіх жирів є міфом про правильне харчування. Раціон повинен бути збалансованим і містити потрібну кількість здорових жирів, які допоможуть забезпечити належне функціонування організму. Консультація з дієтологом або фахівцем з харчування може допомогти скласти індивідуальний раціон, враховуючи потреби та уподобання кожної людини.

Постійний підрахунок БЖВ

Постійний підрахунок БЖВ (білків, жирів та вуглеводів) може створювати стресове середовище навколо їжі викликаючи почуття обмеження, невпевненості та постійного підрахунку кожного прийому їжі. Це може призвести до розвитку несприятливих емоційних станів щодо харчування.

Також, постійний підрахунок білків, жирів та вуглеводів може призвести до втрати гнучкості в харчуванні. Люди можуть відчувати себе обмеженими в виборі продуктів і бути надто суворими стосовно дотримання певних цифрових меж. Це може ускладнити отримання задоволення від їжі та сприяти розвитку орторексії (одержимість здоровим харчуванням).

Уляна Вернер “Постійний фокус на підрахунку може призвести до нехтування іншими важливими аспектами харчування, такими як якість продуктів, різноманітність, харчові якості та наявність необхідних мікроелементів і вітамінів. Харчування має бути комплексним і забезпечувати всі необхідні поживні речовини для забезпечення належного функціонування організму”.

Постійний підрахунок БЖВ може не враховувати індивідуальні потреби кожної людини та особливості її життя. Наприклад, різні люди мають різні рівні активності, метаболічні особливості, стан здоров'я та особисті вподобання стосовно харчування. Постійне приділення уваги тільки БЖВ може бути обмежувальним і неадекватним для врахування індивідуальності кожної людини.

Перехід на продукти "правильного харчування"

Багато "правильних" продуктів, які маркетингово позиціонуються як здорові або натуральні, можуть містити значну кількість цукру. Наприклад, фруктові соки та злакові батончики. Високе споживання цукру може призвести до проблем зі здоров'ям, включаючи набір ваги, діабет та карієс.

Повний перехід на "правильні" продукти може призвести до недостатнього отримання різноманітних харчових речовин. Наприклад, фруктові соки можуть бути позбавлені клітковини та багатьох інших корисних елементів, які містяться у свіжих фруктах. Йогурти можуть містити штучні ароматизатори та підсолоджувачі, що зменшує їх корисність.

Уляна Вернер “Повний перехід на "правильні" продукти може призвести до недостатнього отримання різноманітних харчових речовин. Наприклад, фруктові соки можуть бути позбавлені клітковини та багатьох інших корисних елементів, які містяться у свіжих фруктах. Йогурти можуть містити штучні ароматизатори та підсолоджувачі, що зменшує їх корисність”.

Зосередження тільки на деяких продуктах призводить до відсутності різноманітності в харчуванні. Різноманітність в раціоні важлива для забезпечення всіх необхідних харчових речовин, мікроелементів та вітамінів, які можуть бути пропущені при обмеженому споживанні "правильних" продуктів.

Кардинальний перехід на правильне харчування

Такий різкий перехід може включати обмеження певних груп продуктів. Наприклад, деякі дієти вимагають повного відмови від певних макро- або мікроелементів, які можуть бути важливими для нормального функціонування організму.

Уляна Вернер “Повний перехід на правильне харчування часто призводить до втрати різноманітності в раціоні, оскільки продукти виключаються або значно обмежуються”.

Також, радикальні зміни в харчуванні можуть викликати стрес і негативні емоції, особливо коли вони пов'язані з обмеженнями та заборонами. Деякі дієти можуть сприяти розвитку негативного відношення до їжі, тривожності щодо харчування або розладів харчування, таких як анорексія чи булімія. Психічне здоров'я є важливим аспектом загальної якості життя і його збереження має бути ураховано при будь-яких змінах в харчуванні.

Отже, не всіх порад стосовно правильного харчування варто дотримуватись. Найкраще – це обрати оптимальний варіант раціону опираючись на власні вподобання, потреби організму та загальне самопочуття. Слухайте себе, піклуйтесь про своє тіло та не забувайте, що найголовніше в цьому житті – це отримувати задоволення від всього, що ви робите.