Кто уверен, что есть нужно мало и часто, другие говорят, что два приема пищи в день достаточно для человека. Каждый выбирает что-то свое, опираясь на опыт, знания и предпочтения. О том, какие мифы по питанию до сих пор популярны среди украинцев, рассказала врач и health-экспертка Ульяна Вернер.

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Замена "вредных" продуктов на "здоровые"

Хотя понятие "вредных" и "здоровых" продуктов может быть универсальным, интерпретация зависит от конкретных пищевых привычек и потребностей каждого человека.

Например, обычно рафинированные продукты, богатые сахаром и насыщенными жирами, могут привести к увеличению риска развития ожирения, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем со здоровьем. Замена этих продуктов на "здоровые" альтернативы, такие как свежие фрукты, овощи, продукты питания, орехи и т.д., может способствовать снижению риска таких заболеваний и обеспечить необходимые питательные вещества.

Ульяна Вернер “Но важно помнить, что правильное питание – это комплексный подход, содержащий различные аспекты, такие как рацион, размеры порций, регулярность еды и общий стиль жизни. Просто замена отдельных продуктов не гарантирует улучшения здоровья, если другие аспекты питания не учитываются”.

Но важно помнить, что правильное питание – это комплексный подход, содержащий различные аспекты, такие как рацион, размеры порций, регулярность еды и общий стиль жизни. Просто замена отдельных продуктов не гарантирует улучшения здоровья, если другие аспекты питания не учитываются.

Что считается "здоровым" для одного человека, может не подходить другому. Например, люди с особыми пищевыми потребностями, аллергиями, индивидуальными пищевыми ограничениями или хроническими заболеваниями могут иметь другие рекомендации по своему питанию.

Отказ от жиров

Фактически жиры являются важными составляющими рациона и выполняют несколько важных функций для организма. Однако, есть различие между различными видами жиров, и некоторые из них более полезны, чем другие.

Насыщенные жиры и трансжиры, обычно содержащиеся в продуктах быстрого питания и переработанных продуктах, могут быть вредными для здоровья. Высокий уровень потребления этих жиров связан с возросшим риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем со здоровьем.

Ульяна Вернер “С другой стороны, ненасыщенные жиры, содержащиеся в таких продуктах, как рыба, орехи, семена и оливковое масло, могут быть полезны для здоровья. Эти жиры содержат полиненасыщенные жирные кислоты, такие как Омега-3, которые обладают защитными свойствами и могут поддерживать здоровье сердца и сосудов”.

Итак, именно сведение к простому отказу от всех жиров является мифом о правильном питании. Рацион должен быть сбалансирован и содержать нужное количество здоровых жиров, которые помогут обеспечить надлежащее функционирование организма. Консультация с диетологом или специалистом по питанию может помочь составить индивидуальный рацион, учитывая потребности и предпочтения каждого человека.

Постоянный подсчет БЖВ

Постоянный подсчет БЖВ (белков, жиров и углеводов) может создавать стрессовую среду вокруг пищи, вызывая чувство ограничения, неуверенности и постоянного подсчета каждого приема пищи. Это может привести к развитию неблагоприятных эмоциональных состояний по питанию.

Также постоянный подсчет белков, жиров и углеводов может привести к потере гибкости в питании. Люди могут чувствовать себя ограниченными в выборе продуктов и быть слишком суровыми по соблюдению определенных цифровых границ. Это может осложнить получение удовольствия от еды и способствовать развитию орторексии (одержимость здоровым питанием).

Ульяна Вернер “Постоянный фокус на подсчете может привести к пренебрежению другими важными аспектами питания, такими как качество продуктов, разнообразие, пищевые качества и наличие необходимых микроэлементов и витаминов. Питание должно быть комплексным и обеспечивать все необходимые питательные вещества, чтобы обеспечить надлежащее функционирование организма”.

Постоянный подсчет БЖВ может не учитывать индивидуальные потребности каждого человека и особенности его жизни. Например, разные люди имеют разные уровни активности, метаболические особенности, состояние здоровья и личные предпочтения в питании. Постоянное уделение внимания только БЖВ может быть ограничительным и неадекватным для учета индивидуальности каждого человека.

Переход на продукты "правильного питания"

Многие "правильные" продукты, которые маркетингово позиционируются как здоровые или натуральные, могут содержать значительное количество сахара. К примеру, фруктовые соки и злаковые батончики. Высокое потребление сахара может привести к проблемам со здоровьем, включая набор веса, диабет и кариес.

Полный переход на "правильные" продукты может привести к недостаточному получению разнообразных пищевых веществ. Например, фруктовые соки могут быть лишены клетчатки и многих других полезных элементов, содержащихся в свежих фруктах. Йогурты могут содержать искусственные ароматизаторы и подсластители, что уменьшает их полезность.

Ульяна Вернер Полный переход на "правильные" продукты может привести к недостаточному получению разнообразных пищевых веществ. Например, фруктовые соки могут быть лишены клетчатки и многих других полезных элементов, содержащихся в свежих фруктах. Йогурты могут содержать искусственные ароматизаторы и подсластители, что уменьшает их полезность.

Сосредоточение только на некоторых продуктах приводит к отсутствию разнообразия в питании. Разнообразие в рационе важно для обеспечения всех необходимых пищевых веществ, микроэлементов и витаминов, которые могут быть пропущены при ограниченном потреблении "правильных" продуктов.

Кардинальный переход на правильное питание

Такой резкий переход может включать ограничение некоторых групп продуктов. Например, некоторые диеты требуют полного отказа от определенных макро- или микроэлементов, которые могут быть важны для нормального функционирования организма.

Ульяна Вернер Полный переход на правильное питание часто приводит к потере разнообразия в рационе, поскольку продукты исключаются или значительно ограничиваются.

Также радикальные изменения в питании могут вызвать стресс и негативные эмоции, особенно когда они связаны с ограничениями и запретами. Некоторые диеты могут способствовать развитию негативного отношения к пище, тревожности по питанию или расстройствам питания, таких как анорексия или булимия. Психическое здоровье является важным аспектом общего качества жизни и его сохранение должно быть учтено при любых изменениях в питании.

Следовательно, не все советы относительно правильного питания следует соблюдать. Лучше всего – выбрать оптимальный вариант рациона опираясь на собственные предпочтения, потребности организма и общее самочувствие. Слушайте себя, заботьтесь о своем теле и не забывайте, что самое главное в этой жизни – получать удовольствие от всего, что вы делаете.