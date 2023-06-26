Сон тісно пов’язаний із фізичним, психічним та емоційним здоров’ям, і був прослідкований зв’язок із депресією, тривогою, біполярним розладом та іншими станами. Саглаєва Тетяна – психологиня, психотерапевтка Doc.ua, лікарка вищої категорії, розповіла 24 Каналу про ці стани та про те, як ще недосипання та нічний стрес впливають на ментальне здоров'я.

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Звʼязок сну з ментальним здоров'ям

Між сном і психічним здоров’ям існує тісний зв’язок. Життя з проблемою може вплинути на те, як ви спите, а поганий сон може мати негативний вплив на ваше психічне здоров’я. Безсоння є найпоширенішим розладом сну в усьому світі. За оцінками, вважається, що він нього страждають приблизно 33% населення світу.

Навіть люди без хронічного безсоння часто мають проблеми зі сном, особливо через стрес. В Україні ця проблема дуже поширена, адже майже кожну ніч російські атаки позбавляють українців повноцінного сну та підвищують стрес і знервованість. За даними опитування Gradus Research Company, 63% українців через стрес мають тривожний сон, а 45% - безсоння.

Які психічні проблеми викликає поганий сон

Саглаєва Тетяна “Те, як сон і психічне здоров’я взаємопов’язані, стає ще більш очевидним, якщо розглянути низку конкретних станів психічного здоров’я та розладів нервового розвитку, які напряму залежать від повноцінного сну. Ось деякі з них”.

Мозковий туман

Нашому мозку потрібен сон, щоб працювати на повну потужність. Нестача сну може призвести до запаморочення мозку, яке часто викликає плутанину або проблеми з концентрацією уваги, мисленням, памʼяттю та емоційною регуляцією. Вам може бути важче пригадати певні спогади або знайти правильні слова для того, що ви хочете сказати, якщо ви не виспалися попередньої ночі, або бути продуктивним — уявлення про певні завдання можуть здатися абсолютно непосильними, коли ваш мозок не відпочив достатню кількість годин, вночі.

Зміни настрою

Недостатній сон може спричинити перепади настрою, включаючи підвищену дратівливість, разом з почуттям тривоги та депресії. Крім того, брак сну може призвести до підвищення рівня гніву та агресії. Це пояснюється тим, що при недосипанні мозок не може нормально функціонувати, а це означає, що він не може пригнічувати реактивність мигдалеподібного тіла (емоційного центру мозку).

Зміни поведінки

Разом зі зміною настрою може виникнути незвичайна поведінка. Нестача сну може призвести до підвищеної імпульсивності, гіперактивності та емоційних спалахів. Ви можете помітити, що вам важко спілкуватися з іншими людьми, коли ви недосипаєте. Ви можете діяти хаотично і відчувати, що у вас короткий запал — можливо, ви кричите на когось за помилку на роботі або взагалі залишаєте кімнату, якщо хтось каже щось, що вас дратує.

Стрес

Поганий сон може значно ускладнити подолання навіть відносно незначного стресу. Щоденні клопоти можуть перетворитися на головне джерело розчарування. Ви можете відчувати себе виснаженим через повсякденні події. Навіть самі думки про погану якість сну можуть стати джерелом стресу. Ви знаєте, що вам потрібно добре виспатися, але потім хвилюєтеся, що не зможете заснути (що також може не давати вам спати вночі).

Психотичні симптоми

Важка депривація сну пов’язана з розвитком тимчасових психотичних симптомів, таких як галюцинації та інші зміни сприйняття, марення.

Вплив сну на стан психічного здоров'я

Саглаєва Тетяна “Сон може сильно впливати на симптоми деяких психічних захворювань, а також сприяти розвитку цих психічних розладів. І хоча на цю тему потрібні додаткові дослідження, далі я наведу приклади того, як саме це можливо”.

Депресія

За підрахунками, понад 300 мільйонів людей у ​​всьому світі мають депресію, тип розладу, що характеризується почуттям смутку або безнадії. Близько 75% людей з депресією мають симптоми безсоння, а також страждають від надмірної денної сонливості та гіперсомнії (надлишок сну).

Раніше проблеми зі сном вважалися уже наслідком депресії, але зараз все більше доказів свідчить про те, що поганий сон може викликати або посилювати депресію. Простими словами, поганий сон погіршує депресію, яка своєю чергою ще більше перериває сон та відкриває потенційний шлях для нових видів депресії.

Тривожні розлади

Щорічно тривожні розлади вражають приблизно 20% дорослих і 25% підлітків. Ці стани викликають надмірний страх або занепокоєння, що може вплинути на повсякденне життя та негативно вплинути на здоров’я, викликаючи хвороби серця та діабет. Типи тривожних розладів включають загальний тривожний розлад, соціальний тривожний розлад, панічний розлад, специфічні фобії, обсесивно-компульсивний розлад (ОКР) і посттравматичний стресовий розлад (ПТСР).

Тривожні розлади тісно пов’язані з проблемами сну. Занепокоєння та страх сприяють стану гіперзбудження, який вважається головною причиною безсоння. Проблеми зі сном можуть стати додатковим джерелом занепокоєння, створюючи передбачувану тривогу, що ускладнює засинання. Окрім цього, поганий сон може викликати тривожність у людей, які мають високий ризик цього, і хронічне безсоння може бути схильною рисою серед людей, у яких розвиваються тривожні розлади.

ПТСР

Дослідження виявили особливо сильний зв'язок між ПТСР і сном. Люди з посттравматичним стресовим розладом часто відтворюють у своїй свідомості негативні події, страждають від кошмарів і відчувають стан настороженості, що може заважати сну. ПТСР присутній у багатьох учасників бойових дій.

Біполярний розлад

Біполярний розлад включає епізоди екстремального настрою, який може бути як підвищеним (манія), так і низьким (депресія). Відчуття та симптоми людини досить різні залежно від типу епізоду. Однак як маніакальний, так і депресивний, можуть викликати серйозні порушення сну. Є також докази того, що проблеми зі сном викликають або погіршують маніакальні та депресивні періоди.

РДУГ

Розлад дефіциту уваги/гіперактивності (РДУГ) — це розлад нервової системи, який включає зниження концентрації уваги та підвищену імпульсивність. РДУГ зазвичай діагностується у дітей, але може тривати в зрілому віці та іноді формально діагностується лише тоді, коли людина вже доросла.

Саглаєва Тетяна “Є докази двостороннього зв'язку між сном і РДУГ. Крім того, що проблеми зі сном є наслідком РДУГ, вони також можуть бути причиною цього стану, що посилює такі симптоми, як зниження концентрації уваги або проблеми з поведінкою”.

Поліпшення сну не є ліками чи швидким виправленням психічних розладів, але воно може бути важливою частиною комплексного плану лікування. Двосторонній зв’язок між сном і психічним здоров’ям є певною перспективою — дослідники сподіваються, що пошук способів покращити сон може сприятливо вплинути на низку психічних станів.

Тому, якщо ви часто стикаєтесь з будь-яким з наведених вище станів, рекомендую обовʼязково звернутися за допомогою до лікаря-психотерапевта, задля уникнення їх прогресування в більш серйозне захворювання.