Польза фруктов и овощей

Исследования показывают, что это снижает риск развития заболеваний сердца, сосудов и некоторых видов рака (например, кишечника и желудка).

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Другие полезные свойства:

у них много витаминов и минералов;

они содержат пищевые волокна, которые предотвращают запор и другие заболевания кишечника;

у них мало жира и калорий, так что вам будет проще поддерживать здоровый вес.

Сколько овощей и фруктов съедать за день

Всемирная организация здравоохранения рекомендует съедать 400 г каждый день (овощей и фрукты вместе, а не по 400 г каждого). Это минимум, не бойтесь съесть больше.

Есть два подхода, как можно выполнить норму, выбирайте удобное для вас:

соблюдать принцип здоровой тарелки;

считать фрукты и овощи порциями – съедайте минимум 5 порций по 80 г каждый день. Одна порция – это примерно один банан или помидор.

Что считать овощами и фруктами

С точки зрения питания грибы и ягоды относятся к овощам и фруктам. А вот картошка – нет. В нем очень много крахмала, поэтому он больше подходит к зерновым.

Овощи удобно делить на 5 групп:

темно-зеленые: брокколи, шпинат, листовые салаты и зелень;

крахмалистые: кукуруза, зеленый горошек;

красные и оранжевые: помидор, морковь, красный перец, тыква;

бобовые: фасоль, чечевица, нут;

другие: салат айсберг, лук, огурец, сельдерей, капуста, грибы, авокадо, кабачок, оливки, спаржа, свекла.

Фрукты можно разделить следующим образом:

цитрусовые: грейпфрут, лимон, лайм, мандарин, апельсин, помело;

яблоневые: яблоко, груша, айва;

тропические: банан, манго, дыня, арбуз, ананас;

с косточкой: абрикос, вишня, черешня, нектарин, персик, сливу.

Не забывайте, что питание должно быть разнообразным, ведь ни один из продуктов не содержит всех питательных веществ. Удобно пользоваться правилом радуги – выбирать овощи и фрукты разных цветов.