Эксперт по питанию из Гарварда поделилась информацией о ключевом питательном компоненте, который нужно включать в рацион для поддержания умственной активности.

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Как питаться, чтобы мозг был здоровым

Три категории питательных веществ привлекают особое внимание специалистов в области нейропротекции: антиоксиданты, витамины группы B и омега жирные кислоты,

– отметила доктор Ума Найду, психиатр и диетолог, профессиональная кулинарка и биолог, которая училась в Гарварде.

Врач Найду уточняет, что антиоксиданты защищают нейроны от повреждений, вызванных свободными радикалами, витамины группы B важны для поддержания нормальной работы мозговых клеток, а полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) способствуют формированию новых нейронов.

Найду рекомендует отдавать предпочтение натуральным продуктам, которые содержат необходимые питательные вещества, вместо пищевых добавок, особенно когда речь идет о жирных кислотах, такие как омега-3. При употреблении цельных продуктов можно получить дополнительные витамины, минералы, полезные жиры и белки, что является прекрасной основой для сбалансированного питания.

Сколько есть этих продуктов

Омега-3 есть в жирных сортах рыбы, таких как анчоусы, сардины и лосось. Дикая рыба, например нерка, содержит полезные для мозга уровни EPA и DHA. Рекомендуется употреблять около 100 граммов филе лосося за один прием и около 230 граммов в неделю, что соответствует двум порциям рыбы.

Для вегетарианцев Найду советует включать в рацион семена чиа, кунжут, грецкие орехи и льняное семя, которое является хорошими источниками омега-3. Порция в 30 граммах семян чиа обеспечивает суточную потребность в омега-3.

Тем, кто употребляет яйца, стоит выбирать продукцию из фермерских хозяйств. Найду также рекомендует добавлять куркуму в пищу с небольшим количеством черного перца для усиления положительного влияния на мозг.