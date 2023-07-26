Нове дослідження користі полуниці

Таке рандомізоване клінічне дослідження було представлене на щорічних зборах Американського товариства харчування (ASN). Дослідження провели в Університеті штату Сан-Дієго воно засноване на попередніх дослідженнях, що демонструють користь полуниці для серцево-судинних, метаболічних та когнітивних функцій.

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Це дослідження показує, що вживання полуниці може сприяти поліпшенню когнітивних функцій та зниженню факторів ризику серцево-судинних захворювань, таких як гіпертонія. Ми вражені тим, що проста зміна дієти, а саме додавання полуниці в щоденний раціон, може покращити ці результати у людей похилого віку

– сказала авторка дослідження професорка Ширін Хушманд.

Полуниця здатна покращити здоров'я

Подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження проводилося за участю 35 здорових чоловіків та жінок віком від 66 до 78 років. Учасники споживали 26 грамів ліофілізованого порошку полуниці, що еквівалентно двом порціям полуниці на день, або контрольний порошок протягом восьми тижнів кожен.

Після вживання полуниці швидкість когнітивної обробки збільшилася на 5,2%, артеріальний систолічний тиск знизився на 3,6%, а загальна антиоксидантна здатність значно збільшилася на 10,2%. Об'єм талії зменшилося на 1,1% як у контрольній, так і в експериментальній групах дослідження. При використанні контрольного порошку в учасників спостерігалося підвищення рівня тригліцеридів у сироватці.