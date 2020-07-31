Японія підписала угоду про надання 120 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу, повідомила німецька фармацевтична група BioNTech, яка розробляє препарат спільно з американським фармацевтичним гігантом Pfizer.

Фінансові деталі угоди не розголошуються, оскільки BioNTech каже, що умови були засновані на термінах доставляння й обсязі доз, пише bloomberg.

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Але угода, яка була оголошена недавно між лабораторіями та Сполученими Штатами, встановила ціну на 100 мільйонів доз потенційної вакцини майже у 2 мільярди доларів. Перше постачання в Японію заплановане на першу половину 2021 року.

Нині розробляється понад 200 вакцин-кандидатів, з яких близько двох десятків знаходяться на стадії клінічних випробувань на людях-добровольцях.

Вакцина від BioNTech і Pfizer

BioNTech і Pfizer вирішили продовжити свої випробування найбільш перспективних кандидатів у вакцини, відомих як BNT162b2. У понеділок 27 липня компанії оголосили про початок масових випробувань за участю 30 000 здорових добровольців.

Залежно від успішних результатів і схвалення регуляторних органів, Pfizer і BioNTech розраховують провести до 100 мільйонів доз до кінця 2020 року і потенційно понад 1,3 мільярда доз до кінця 2021 року.

Коронавірус в Японії

Вкраїні зафіксували близько 36 200 випадків інфікування і трохи більш як 1000 випадків смерті з моменту виявлення першого випадку в січні.