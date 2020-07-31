Японія підписала контракт на постачання 120 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу
Японія підписала угоду про надання 120 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу, повідомила німецька фармацевтична група BioNTech, яка розробляє препарат спільно з американським фармацевтичним гігантом Pfizer.
Фінансові деталі угоди не розголошуються, оскільки BioNTech каже, що умови були засновані на термінах доставляння й обсязі доз, пише bloomberg.
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Але угода, яка була оголошена недавно між лабораторіями та Сполученими Штатами, встановила ціну на 100 мільйонів доз потенційної вакцини майже у 2 мільярди доларів. Перше постачання в Японію заплановане на першу половину 2021 року.
Нині розробляється понад 200 вакцин-кандидатів, з яких близько двох десятків знаходяться на стадії клінічних випробувань на людях-добровольцях.
Вакцина від BioNTech і Pfizer
BioNTech і Pfizer вирішили продовжити свої випробування найбільш перспективних кандидатів у вакцини, відомих як BNT162b2. У понеділок 27 липня компанії оголосили про початок масових випробувань за участю 30 000 здорових добровольців.
Залежно від успішних результатів і схвалення регуляторних органів, Pfizer і BioNTech розраховують провести до 100 мільйонів доз до кінця 2020 року і потенційно понад 1,3 мільярда доз до кінця 2021 року.
Коронавірус в Японії
Вкраїні зафіксували близько 36 200 випадків інфікування і трохи більш як 1000 випадків смерті з моменту виявлення першого випадку в січні.