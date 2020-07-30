Співпраця з ВООЗ наразі дозволяє Україні бути впевненою, що підготовка до масової вакцинації відповідає світовим вимогам. За словами Віктора Ляшка, після появи вакцини Україна отримає дози для 20% жителів.

Наразі у світі на етапі доклінічних досліджень перебувають 139 вакцин, написав у фейсбуці головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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За його словами, клінічні випробування почалися для 25 препаратів. Серед них 6 – максимально наблизилися до практичного застосування.

Завдяки співпраці (з ВООЗ – 24 канал) Україна отримає вакцину в обсягах, що покриє 20% населення (траншами),

– зазначив Ляшко.

Він додав, що це буде або за доступною ціною, або безкоштовно, що дозволить зменшити навантаження на бюджет.

Водночас головний санлікар наголосив, що поки складно спрогнозувати, якою саме буде вакцина. Зокрема, за типом та способом й кількості введень.

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