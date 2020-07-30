Украина получит вакцину от COVID-19 для 20% населения, – Ляшко
Сотрудничество с ВОЗ сейчас позволяет Украине быть уверенной, что подготовка к массовой вакцинации отвечает мировым требованиям. По словам Виктора Ляшко, после появления вакцины Украина получит дозы для 20% жителей.
Сейчас в мире на этапе доклинических исследований находятся 139 вакцин, написал в фейсбуке главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Читайте также Ученые создали вакцину против COVID-19 на основе вируса азиатской птичьей чумы
По его словам, клинические испытания начались для 25 препаратов. Среди них 6 – максимально приблизились к практическому применению.
Благодаря сотрудничеству (с ВОЗ – 24 канал) Украина получит вакцину в объемах, что покроет 20% населения (траншами),
– отметил Ляшко.
Он добавил, что это будет или по доступной цене, или бесплатно, что позволит уменьшить нагрузку на бюджет.
В то же время главный санврач подчеркнул, что пока сложно спрогнозировать, какой именно будет вакцина. В частности, по типу и способу и количеству введений.
Узнайте больше Вакцина против COVID-19 может появиться в середине 2021 года, – ВОЗ
Вакцина против коронавируса: что известно
- Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна быть одной из первых, кто получит вакцину от коронавируса.
- Ляшко же сообщал, что Украина не будет разрабатывать собственную вакцину от COVID-19. Ведь не имеет необходимого оборудования.
- В ВОЗ рассчитывают, что вакцина против COVID-19 будет доступна в середине 2021 года.