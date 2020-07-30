Сотрудничество с ВОЗ сейчас позволяет Украине быть уверенной, что подготовка к массовой вакцинации отвечает мировым требованиям. По словам Виктора Ляшко, после появления вакцины Украина получит дозы для 20% жителей.

Сейчас в мире на этапе доклинических исследований находятся 139 вакцин, написал в фейсбуке главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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По его словам, клинические испытания начались для 25 препаратов. Среди них 6 – максимально приблизились к практическому применению.

Благодаря сотрудничеству (с ВОЗ – 24 канал) Украина получит вакцину в объемах, что покроет 20% населения (траншами),

– отметил Ляшко.

Он добавил, что это будет или по доступной цене, или бесплатно, что позволит уменьшить нагрузку на бюджет.

В то же время главный санврач подчеркнул, что пока сложно спрогнозировать, какой именно будет вакцина. В частности, по типу и способу и количеству введений.

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