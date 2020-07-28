Во Всемирной организации здравоохранения рассчитывают, что вакцина против коронавируса будет доступна в середине 2021 года. Ученые выражают осторожный оптимизм относительно того, на какой стадии сейчас исследования и разработка.

Об этом заявила главный ученый ВОЗ Сумия Сваминатан в интервью немецкому изданию dpa.

Читайте также Пандемия усилилась: ВОЗ созывает чрезвычайный комитет

По ее словам, сейчас 20 потенциальных вакцин против COVID-19 уже находятся на стадии клинических испытаний. Поэтому надеется, что некоторые из них точно помогут в борьбе с коронавирусом.

"Поскольку шансы на эффективность каждой вакцины колеблются на уровне 10%, следовательно, 2-3 или даже больше из них могут быть действенными", – пояснила она.

Ученая отметила, что ориентировочно в середине 2021 года уже будет доступна вакцина против этой болезни. Впрочем добавила, что, конечно, невозможно все предусмотреть.

Сумия Сваминатан также рассказала, что со временем антитела после выздоровления у пациентов исчезают. Поэтому этот факт вовсе не подает надежду. Однако, по ее мнению, еще не означает, что исчезает иммунитет.

Ведь сейчас науке известно о различных путях, которыми организм защищается. В частности, существуют клетки памяти.

Вакцина против коронавируса в США: что известно

В Соединенных Штатах Америки начали масштабные исследования вакцины против коронавируса. К клиническим испытаниям привлекли 30 тысяч добровольцев. Препарат разработали Национальный институт здоровья США и компания Moderna.

Испытания планируют провести почти на 100 исследовательских площадках США. Первая доза вакцины была введена участнику на участке в Саванне, штат Джорджия.