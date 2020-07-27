В Соединенных Штатах Америки начали масштабные исследования вакцины против коронавируса – привлекли 30 тысяч добровольцев. Волонтеры не будут знать, что получат – настоящую вакцину или плацебо.

Препарат разработали Национальный институт здоровья США и компания Moderna, сообщает CNBC.

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Испытания планируют провести почти на 100 исследовательских площадках США. Первая доза вакцины была введена участнику исследования на участке в Саванне, штат Джорджия.

Безопасны ли испытания

Безопасность и эффективность вакцины оценят после введения двух доз. Добровольцы получат либо две инъекции вакцины по 100 мкг, либо плацебо с интервалом приблизительно в 28 дней. Исследователи и участники не будут знать, кто именно получил вакцину.

Результаты первого этапа испытаний этой вакцины показали, что она вызвала иммунные реакции у всех 45 добровольцев и в целом безопасна. У нее обнаружили слабые побочные эффекты, в частности, озноб, головную боль, боль в мышцах.

Что известно о вакцине против COVID-19 компании Moderna