Масштабные испытания: вакцину против коронавируса протестуют 30 тысяч добровольцев
В Соединенных Штатах Америки начали масштабные исследования вакцины против коронавируса – привлекли 30 тысяч добровольцев. Волонтеры не будут знать, что получат – настоящую вакцину или плацебо.
Препарат разработали Национальный институт здоровья США и компания Moderna, сообщает CNBC.
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Испытания планируют провести почти на 100 исследовательских площадках США. Первая доза вакцины была введена участнику исследования на участке в Саванне, штат Джорджия.
Безопасны ли испытания
Безопасность и эффективность вакцины оценят после введения двух доз. Добровольцы получат либо две инъекции вакцины по 100 мкг, либо плацебо с интервалом приблизительно в 28 дней. Исследователи и участники не будут знать, кто именно получил вакцину.
Результаты первого этапа испытаний этой вакцины показали, что она вызвала иммунные реакции у всех 45 добровольцев и в целом безопасна. У нее обнаружили слабые побочные эффекты, в частности, озноб, головную боль, боль в мышцах.
Что известно о вакцине против COVID-19 компании Moderna
- В понедельник, 18 мая, американская биотехнологическая компания Moderna заявила об эффективности вакцины.
- В частности, после введения препарата mRNA-1273 количество антител у участников тестирования в зависимости от дозы вакцины либо превышало соответствующий показатель в крови людей, которые переболели COVID-19, либо сохранялось на том же уровне.
- Компания планирует финальную стадию клинических испытаний mRNA-1273 на июль.
- Акции Moderna за год выросли на 255%.