У Сполучених Штатах Америки почали масштабні дослідження вакцини проти коронавірусу – залучили 30 тисяч добровольців. Волонтери не знатимуть, що отримають – справжню вакцину чи плацебо.

Препарат розробили Національний інститут здоров’я США та компанія Moderna, повідомляє CNBC.

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Випробування планують провести майже на 100 дослідних майданчиках США. Перша доза вакцини була введена учаснику дослідження на ділянці в Савані, штат Джорджія.

Чи безпечні випробування

Безпеку та ефективність вакцини оцінять після введення двох доз. Добровольці отримають або дві інʼєкції вакцини по 100 мкг, або плацебо з інтервалом приблизно у 28 днів. Дослідники й учасники не будуть знати, хто саме отримав вакцину.

Результати першого етапу випробувань цієї вакцини показали, що вона викликала імунні реакції у всіх 45 добровольців і в цілому безпечна. У неї виявили слабкі побічні ефекти, зокрема, озноб, головний біль, біль у м'язах.

Що відомо про вакцину проти COVID-19 компанії Moderna