Вакцина компании Moderna хорошо переносится и вызывает выработку нейтрализующих антител против коронавируса.

Об этом говорится в статье, которую опубликовали в New England Journal of Medicine.

Также на тему: Три проблемы, из-за которых Украина может не получить вакцины против COVID-19

Безопасность вакцины против коронавируса

Исследование вакцины mRNA-1273 началось в середине марта. Ранее Moderna публиковала предварительные данные о первой фазе исследования, но многие эксперты указывали, что из этой информации нельзя сказать, завершилась ли она успехом.

Участниками исследования были 45 здоровых людей в возрасте от 18 до 55 лет. Они получили по две инъекции вакцины с промежутком в 28 дней. Целью исследования было определить безопасность вакцины и узнать, насколько активный ответ иммунной системы вызывают низкие, средние и высокие ее дозы.

Эффективность

После второй инъекции у всех участников вырабатывались антитела, которые в лабораторных экспериментах нейтрализовали коронавирус. Их количество соответствовало максимальным концентрациям антител у людей, которые переболели COVID-19. Кроме того, вакцина стимулировала выработку Т-клеток, которые ответственны за реакции клеточного иммунитета.

Побочные реакции

У большей части участников были зафиксированы побочные действия вакцины, которые включали слабость, лихорадку, головную и мышечную боль, реакции в месте введения. Ученые считают, что ни в одном из случаев нельзя назвать эти побочные действия серьезными.

Продолжение исследований

Исследование того, действительно ли эта вакцина может предотвращать заражение коронавирусом, планируется начать 27 июля. В испытании примут участие 30 тысяч человек. Половина из них пройдет вакцинацию, вторая – получит инъекцию плацебо. Затем ученые будут наблюдать, в какой из групп больше количество человек заболеет на COVID-19 в условиях реальной жизни.