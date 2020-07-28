У Всесвітній організації охорони здоров'я розраховують, що вакцина проти коронавірусу буде доступна в середині 2021 року. Вчені висловлюють обережний оптимізм щодо того, на якій стадії наразі дослідження та розробка.

Про це заявила головна вчена ВООЗ Сумія Свамінатан в інтерв'ю німецькому виданню dpa.

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За її словами, наразі 20 потенційних вакцин проти COVID-19 вже перебувають на стадії клінічних випробувань. Тому сподівається, що кілька з них точно допоможуть в боротьбі з коронавірусом.

"Оскільки шанси на ефективність кожної вакцини коливаються на рівні 10%, отже, 2 – 3 чи навіть більше з них можуть бути дієвими", – пояснила вона.

Науковиця зауважила, що орієнтовно в середині 2021 року вже буде доступна вакцина проти цієї недуги. Втім додала, що, звичайно, неможливо все передбачити.

Сумія Свамінатан також розповіла, що з часом антитіла після видужання у пацієнтів зникають. Відтак цей факт зовсім подає надію. Проте, на її думку, ще не означає, що зникає імунітет.

Адже наразі науці відомо про різні шляхи, якими організм захищається. Зокрема, існують клітини пам'яті.

Вакцина проти коронавірусу у США: що відомо

У Сполучених Штатах Америки розпочали масштабні дослідження вакцини проти коронавірусу. До клінічних випробувань залучили 30 тисяч добровольців. Препарат розробили Національний інститут здоров’я США та компанія Moderna.

Випробування планують провести майже на 100 дослідних майданчиках США. Перша доза вакцини була введена учаснику на ділянці в Савані, штат Джорджія.