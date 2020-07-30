Вчені створили вакцину проти COVID-19 на основі вірусу азіатської пташиної чуми
Американські біологи на базі Університету Північної Кароліни розробили новий препарат, який може стати вакциною проти коронавірусу. Його створили на основі штаму LaSota вірусу азіатської пташиної чуми (інша назва – хвороба Ньюкасла (NDV), який модернізували коронавірусним S-білком.
Результат дослідження опублікований на сервері препринтів bioRxiv.
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Дев'ять груп мишей імунізували чотирма різними варіантами вакцини в дозуванні 10 і 50 мкг за тритижневою схемою прайм-буст – це перше щеплення і те, яке закріплює.
Ін'єкції робили внутрішньом'язово, адже живий NDV практично не реплікуються в м'язах і не викликає симптомів у ссавців.
Дослідники наголошують, що їхній препарат у всіх дозах "викликав високий рівень антитіл, які нейтралізують". Згодом імунізованих тварин заразити через ніс було неможливо, адже сам вірус і його антигени в легенях після такого експерименту виявлені не були.
Хвороба Ньюкасла – це заразне захворювання птахів. Вірус найбільше загрожує домашній птиці. Контакт людей з інфікованими птахами може викликати легкий кон'юнктивіт та грипоподібні симптоми.
Вірус Ньюкасла не представляє жодної небезпеки для здоров'я людини.
Цей вірус також використовується також для досліджень з розробкою протипухлинних вакцин.