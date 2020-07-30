Американські біологи на базі Університету Північної Кароліни розробили новий препарат, який може стати вакциною проти коронавірусу. Його створили на основі штаму LaSota вірусу азіатської пташиної чуми (інша назва – хвороба Ньюкасла (NDV), який модернізували коронавірусним S-білком.

Результат дослідження опублікований на сервері препринтів bioRxiv.

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Дев'ять груп мишей імунізували чотирма різними варіантами вакцини в дозуванні 10 і 50 мкг за тритижневою схемою прайм-буст – це перше щеплення і те, яке закріплює.

Ін'єкції робили внутрішньом'язово, адже живий NDV практично не реплікуються в м'язах і не викликає симптомів у ссавців.

Дослідники наголошують, що їхній препарат у всіх дозах "викликав високий рівень антитіл, які нейтралізують". Згодом імунізованих тварин заразити через ніс було неможливо, адже сам вірус і його антигени в легенях після такого експерименту виявлені не були.