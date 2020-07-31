Япония подписала соглашение о предоставлении 120 милионов доз вакцины против коронавируса, сообщила немецкая фармацевтическая группа BioNTech, которая разрабатывает препарат совместно с американским фармацевтическим гигантом Pfizer.

Финансовые детали сделки не разглашаются, поскольку BioNTech говорит, что условия были основаны на сроках доставки и объеме доз, пишет bloomberg.

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Но соглашение, которое было объявлено недавно между лабораториями и Соединенными Штатами, поставило цену на 100 миллионов доз потенциальной вакцины почти в 2 миллиарда долларов. Первая поставка в Японию запланирована на первую половину 2021 года.

Сейчас разрабатывается более 200 вакцин-кандидатов, из которых около двух десятков находятся на стадии клинических испытаний на людях-добровольцах.

Вакцина от BioNTech и Pfizer

BioNTech и Pfizer решили продолжить свои испытания наиболее перспективных кандидатов в вакцины, известных как BNT162b2. В понедельник, 27 июля, компания объявили о начале массовых испытаний с участием 30 тысяч здоровых добровольцев.

В зависимости от успешных результатов и одобрения регуляторных органов, Pfizer и BioNTech рассчитывают провести до 100 миллионов доз до конца 2020 года и потенциально более 1,3 миллиарда доз до конца 2021 года.

Коронавирус в Японии

В стране зафиксировали около 362 тысяч случаев инфицирования и чуть более 1 000 случаев смерти с момента выявления первого случая в январе.